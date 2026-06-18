Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 13:05

Кирилл Комбаров — о ЧМ-2026 в США: «Почему я не вижу толпы болельщиков? Нонсенс вообще»

Бывший игрок «Спартака» и «Динамо» Кирилл Комбаров в новом выпуске FONTour в Майами рассказал об отсутствии ажиотажа среди болельщиков в США во время чемпионата мира-2026 по футболу.

 — Во время чемпионата мира в России был огромный ажиотаж на улице. Было гигантское количество людей, болельщиков, поддерживающих свои страны. Здесь в США такого нет. Для меня это непонятная ситуация. Нонсенс вообще! Почему я не вижу здесь толпы болельщиков? В прошлом году или позапрошлом, когда здесь был Кубок Америки и Аргентина выиграла, огромнейшее количество аргентинцев приехало и забиты были все бары, они болели.

 — И это было похоже, что что-то большое футбольное происходит?

— Похоже было на чемпионат мира, — сказал Комбаров.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кирилл Комбаров
Чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Погребняк верит в успех Роналду на ЧМ: «Голы будут, он человек-машина»
Погребняк — об игре Португалии на ЧМ: «Пусть из группы выходят те, кто больше хочет, а не такие команды»
Это вам не Саутгейт. Как Тухель изменил сборную Англии
Погребняк — о победе Англии: «Смотрятся намного собраннее в отличие от других команд, где творится бардак»
Кински: «У сборной Чехии нет другого выхода, кроме как обыграть ЮАР»
Губерниев — о матче Узбекистана против Колумбии: «Не отчаиваться, будем продолжать болеть»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кински: «У сборной Чехии нет другого выхода, кроме как обыграть ЮАР»

Погребняк — о победе Англии: «Смотрятся намного собраннее в отличие от других команд, где творится бардак»
Новости
RSS RSS
Все новости