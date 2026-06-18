Кирилл Комбаров — о ЧМ-2026 в США: «Почему я не вижу толпы болельщиков? Нонсенс вообще»

Бывший игрок «Спартака» и «Динамо» Кирилл Комбаров в новом выпуске FONTour в Майами рассказал об отсутствии ажиотажа среди болельщиков в США во время чемпионата мира-2026 по футболу.

— Во время чемпионата мира в России был огромный ажиотаж на улице. Было гигантское количество людей, болельщиков, поддерживающих свои страны. Здесь в США такого нет. Для меня это непонятная ситуация. Нонсенс вообще! Почему я не вижу здесь толпы болельщиков? В прошлом году или позапрошлом, когда здесь был Кубок Америки и Аргентина выиграла, огромнейшее количество аргентинцев приехало и забиты были все бары, они болели.

— И это было похоже, что что-то большое футбольное происходит?

— Похоже было на чемпионат мира, — сказал Комбаров.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.