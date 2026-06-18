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Сегодня, 13:15

Погребняк — о победе Англии: «Смотрятся намного собраннее в отличие от других команд, где творится бардак»

Александр Абустин
корреспондент

Экс-футболист сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы Англии над Хорватией (4:2) в матче 1-го тура чемпионата мира-2026.

«Самая зрелищная игра 1-го тура. Англия и Марокко пока самые яркие команды этого турнира. Англичане понравились своей работоспособностью, физическими кондициями. В отличие от других команд, где творится бардак, они смотрятся намного собраннее», — сказал Погребняк «СЭ».

Англия набрала 3 очка и возглавила группу L. Во 2-м туре англичане сыграют с Ганой, а Хорватия встретится с Панамой.

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