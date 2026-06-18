Сборные Чехии и ЮАР встретятся на групповом этапе ЧМ-2026

Сборные Чехии и Южной Африки встретятся в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в четверг, 18 июня. Игра пройдет на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США), стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Матч Чехия — ЮАР можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

В предыдущем матче Чехия проиграла Южной Корее со счетом 1:2, а ЮАР уступила Мексике со счетом 0:2.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

За основными событиями и результатом игры Чехия — ЮАР можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа A.

18 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

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