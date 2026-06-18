Сборные Чехии и ЮАР сыграют в матче чемпионата мира

Сборные Чехии и Южной Африки встретятся в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в четверг, 18 июня. Игра пройдет на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

За основными событиями и результатом игры Чехия — ЮАР можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа A.

18 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Команды выступают в группе А, где также играют Мексика и Южная Корея.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике.

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