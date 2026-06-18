Погребняк — об игре Португалии на ЧМ: «Пусть из группы выходят те, кто больше хочет, а не такие команды»

Экс-футболист сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» высказался о ничьей сборной Португалии в матче ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1).

«Этот результат удивил всех. Но после Испании уже поражаться нечему. Португальцы, как и швейцарцы, забили гол и перестали играть. За это их наказали. Пусть из группы выходят те, кто больше хочет, а не такие команды», — сказал Погребняк «СЭ».

Португалия набрала 1 очко и расположилась на 3-м месте в группе K. Во 2-м туре команда Роберто Мартинеса сыграет с Узбекистаном.