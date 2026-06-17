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18 июня, 23:55
Швейцария в большинстве разгромила Боснию и Герцеговину: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Игра второго тура группового турнира ЧМ-2026.
Матч окончен
И тут же звучит финальный свисток. Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину со счетом 4:1. Все пять мячей были забиты в последние 20 минут. Боснийцы заканчивали матч вдесятером и потерпели крупное поражение.
Швейцария забивает с пенальти
90+7. Джака точно в правый от себя угол укладывает мяч — 4:1!
Пенальти в ворота Боснии и Герцеговины
90+6. Пенальти в ворота боснийцев! Соу сбили в штрафной.
90+4. Спокойно уже доигрывают команды матч. Швейцария просто катает мяч на половине поля соперника.
Босния отыграла один мяч
90+3. ГООООЛ! Только что вышедший Махмич удачно пробил после неудачного выноса мяча и отыграл один мяч.
90+1. Пошло уже добавленное время, арбитр компенсировал 6 минут. А у боснийцев вместо Алайбеговича вышел Махмич.
Швейцария забивает третий гол
90-я минута. ГОООЛ! Швейцарцы расчертили красивую атаку! Джака покатил к лицевой на Варгаса, тот выдал пас в центр штрафной, а Манзамби в касание пробил мимо вратаря.
89-я минута. Сникли боснийцы после второго гола, швейцарцы продолжают контролировать мяч.
86-я минута. У Швейцарии замена. Хакес на концовку выходит вместо Видмера. А у Боснии и Герцеговины появились Лукич и Хаджиахметович вместо Шуньича и Демировича.
Швейцария удваивает счет
84-я минута. ГОООЛ! Эмболо нашел пасом свободного Варгаса, который быстро сориентировался и послал мяч в дальний угол низом в противоход вратарю.
Удаление у сборной Боснии и Герцеговины
80-я минута. В меньшинстве остается Босния и Герцеговина! Мухаремович в подкате сбил Эмболо, который выбегал один на один, и получил красную карточку.
79-я минута. Швейцарцы уверенно сдерживают натиск соперника и даже умудряются в контратаку убегать.
78-я минута. Игра переместилась на половину поля Швейцарии, но ничего острого боснийцы создать не могут.
76-я минута. Эмболо откликнулся на длинный заброс на ход, но вовремя выбежавший из ворот голкипер Василь опередил его.
75-я минута. Побежали боснийцы вперед, но пока Швейцария не подпускает соперника к своей штрафной.
Швейцария выходит вперед
74-я минута. ГООООЛ! Манзамби забивает! Только вышел на замену и сразу точно пробил слета, подстроившись под мяч, который неудачно вынесли от ворот.
72-я минута. Много борьбы в последние минуты. Дело медленно, но верно движется к нулевой ничьей.
71-я минута. Тройная замена у Швейцарии. Ушли Ндой, Эбишер и Ридер, а вышли Варгас, Боу и Манзамби.
68-я минута. Дальний удар по воротам Кобеля — парирует в падении голкипер сборной Швейцарии. А тем временем подоспела пауза на водопой.
67-я минута. Колашинац неудачно приземлился. Но тут тоже медикам не пришлось выходить на поле, поднялся защитник.
66-я минута. Ничего не получается путного в атаке у швейцарцев. А у боснийцев тем более.
64-я минута. У боснийцев двойная замена. Джеко и Тахирович ушли, вместо них появились Башич и Байрактаревич.
62-я минута. Эмболо головой пробивал после подачи в штрафную, но Василь смахнул мяч из угла ворот.
60-я минута. Скоро уже замены пойдут. Есть ощущение, что они действительно могут освежить эту игру.
59-я минута. Дедич не успел за рывком Ндоя и прихватил его за футболку. Это карточка. Первая в сегодняшнем матче.
58-я минута. Мяч у боснийцев, но никак не получается у них продвинутья к чужой штрафной.
56-я минута. Что творит Ндой! Подстроился под подачу в штрафную и роскошно пробил через себя, и не без труда голкипер среагировал и отбил мяч на угловой.
55-я минута. Джеко лежит на газоне после неудачного стыка. Но обошлось в итоге без помощи медиков.
54-я минута. Ндой из пределов штрафной пытался пробить, но в который уже раз задел ногу защитника.
53-я минута. Фройлер навешивал в штрафную, Эбишер выпрыгнул из-за спины Колашица, пробил головой, но не попал в створ.
51-я минута. Ндой ушел от защитник на левом фланге атаки и пробил низом в ближний угол — Василь ловит мяч.
Второй тайм
46-я минута. Продолжается матч, а мы ждем голов. Замен пока нет ни в одной из команд.
Перерыв
45+3. Завершен первый тайм. Ни одного реально опасного момента команды не создали. Швейцария в целом имела преимущество, но боснийцы были в защите надежны.
45+1. Ндой получил пас от Джаки, влетел в штрафную, но запутался в дриблинге и потерял мяч.
45-я минута. К первому тайму арбитр добавил три минуты. Пауз особо-то и не было, кроме водопоя.
44-я минута. Демирович красиво сыграл в стенку с Колашинацем, тот ворвался в штрафную и простреливал вдоль ворот, но там Видмер успел подставить ногу.
43-я минута. Швейцарцы еле-еле продвигаются вперед, словно силы их покинули к концу тайма.
42-я минута. Концовка тайма проходит с небольшим территориальным перевесом Боснии и Герцеговины.
41-я минута. Демирович покатил мяч на Джеко, тот пробил с линии вратарской, но защитник в подкате принял удар на себя.
40-я минута. Отодвинули боснийцы игру от своих ворот, но пока и в атаке что-то создать у них не получается.
38-я минута. Очень грамотно обороняются боснийцы, почти ничего не позволяют сопернику около своей штрафной. А в ней — тем более.
37-я минута. Мемич сместился с фланга к центру и в борьбе с соперником пробил по воротам — Кобель легко поймал мяч.
36-я минута. Угловой заработали швейцарцы, но защита справляется с подачей в штрафную. Пока ни одного убойного момента мы не видели.
34-я минута. И еще одна попытка Ндоя обыграть соперника на фланге и прострелить заканчивается подставленной ногой защитника.
33-я минута. Недовольно гудят боснийские болельщики, пока мяч у Швейцарии. Поддержка сегодня серьезная на трибунах у обеих команд.
32-я минута. Джеко здорово открылся на левом фланге и мягко забросил на дальнюю штангу, где Тахирович хотел в касание пробить, но получилось неудачно.
30-я минута. Забрали наконец боснийцы мяч и теперь катают его на чужой половине поля, без какого-либо продвижения и обострения.
29-я минута. Не получается пока у боснийцев ослабить давление сборной Швейцарии, но в то же время они не позволяют сопернику многого у своих ворот.
27-я минута. Эмболо юркнул между защитников под заброс в штрафную, но чуть поспешил и залез в офсайд.
26-я минута. Возобновилась игра, и снова швейцарцы перевели мяч на половину поля соперника.
23-я минута. Фройлер здорово пробил из-за штрафной — мяч пролетел рядом со штангой. Ну и пришло время паузы на водопой.
22-я минута. Снова Ндой активничал с левого края атаки, но опять его передача в штрафную до партнеров не дошла.
19-я минута. Ндой с левого фланга зашел в штрафную и прострелил вдоль вратарской, но защитник выбил мяч.
18-я минута. Фройлер выполнил подачу с левого края, но защита в верховой борьбе надежно сыграла.
16-я минута. Чуть спал темп в игре. Это на руку боснийцам, которые пока могут перевети дух.
15-я минута. Швейцарцы усилили давление на ворота соперника, сейчас уже явное преимущество у них.
14-я минута. Мемич прорвался по правому флангу и подал в штрафную, но никто из партнеров не успел к мячу на дальней штанге.
12-я минута. Ндой пропускал мяч в штрафной на Ридера после передачи с фланга, но защита Боснии и Герцеговины сработала четко.
11-я минута. Эмболо открылся под заброс в штрафную от Джаки, но у него был небольшой офсайд.
10-я минута. Василь получил мяч в штрафной от Джаки и в окружении двоих защитников исхитрился пробить низом в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны.
7-я минута. Швейцария забрала мяч сейчас, но боснийцы при первой же возможности убегают в контратаку. Вернее, пытаются.
5-я минута. Эмболо залез в положение «вне игры». Это боснийские защитники грамотно создали искусственный офсайд.
4-я минута. Демирович боролся за мяч с последним защитником, но выхода один на один не случилось — последовал пас назад вратарю.
3-я минута. Пока равная игра на первых минутах, мяч ни у одной из команд долго не задерживается.
Матч начался
1-я минута. Прозвучал стартовый свисток. Швейцарцы в красной форме, боснийцы — в белой.
Состав Боснии и Герцеговины
Босния: Василь, Колашинац, Катич, Мухаремович, Дедич, Алайбегович, Шуньич, Тахирович, Мемич, Джеко, Демирович.
Состав Швейцарии
Швейцария: Кобель, Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер, Фройлер, Джака, Эбишер, Ндойе, Эмболо, Ридер.
Швейцария — Босния и Герцеговина: потери
У швейцарцев из-за травмы не сыграют нападающие Дан Ндойе и Зеки Амдуни. В составе Боснии и Герцеговины под вопросом участие в матче Эдина Джеко.
Швейцария — Босния и Герцеговина: личные встречи
Предстоящий матч станет вторым между этими командами. Ранее они встречались только в товарищеской встрече — в марте 2016 года Босния и Герцеговина на выезде победила Швейцарию со счетом 2:0. В составе победителей отличились Джеко и Пьянич.
Швейцария — Босния и Герцеговина: результаты на ЧМ-2026
В первом туре Швейцария неожиданно потеряла очки в матче с Катаром (1:1), пропустив в добавленное время. А боснийцы сыграли вничью 1:1 с хозяевами турнира канадцами. В результате в группе В пока абсолютное равенство — у всех четырех сборных по одному очку и одинаковая разница забитых и пропущенных мячей.
Где смотреть трансляцию матча Швейцария — Босния и Герцеговина
Матч Швейцария — Босния и Герцеговина в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.
Дата, место и время начала матча Швейцария — Босния и Герцеговина
Матч сборной Швейцарии против Боснии и Герцеговины состоится в четверг, 18 июня, в Инглвуде, на стадионе «Соу-Фай». Начало игры — в 22.00 по московскому времени.
В четверг, 18 июня, на чемпионате мира по футболу в группе B состоится матч между сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Игра пройдет в США на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде.
Швейцария в первом матче не смогла обыграть Катар, несмотря на явное преимущество по ходу матча. Встреча завершилась вничью 1:1 — у швейцарцев в первом тайме с пенальти отличился Эмболо, а Катар отыгрался в добавленное время.
Босния и Герцеговина тоже сыграла вничью 1:1 с Канадой. Лукич в первом тайме открыл счет, а канадец Ларин после перерыва забил ответный мяч.
Главным арбитром матча Швейцария — Босния и Герцеговина назначен португалец Жоау Педру Пинейру. «СЭ» будет подробно следить за игрой. Присоединяйтесь!