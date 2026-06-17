Швейцария в большинстве разгромила Боснию и Герцеговину: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

В четверг, 18 июня, на чемпионате мира по футболу в группе B состоится матч между сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Игра пройдет в США на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде.

Швейцария в первом матче не смогла обыграть Катар, несмотря на явное преимущество по ходу матча. Встреча завершилась вничью 1:1 — у швейцарцев в первом тайме с пенальти отличился Эмболо, а Катар отыгрался в добавленное время.

Босния и Герцеговина тоже сыграла вничью 1:1 с Канадой. Лукич в первом тайме открыл счет, а канадец Ларин после перерыва забил ответный мяч.

Главным арбитром матча Швейцария — Босния и Герцеговина назначен португалец Жоау Педру Пинейру. «СЭ» будет подробно следить за игрой. Присоединяйтесь!