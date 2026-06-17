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18 июня, 23:55

Швейцария в большинстве разгромила Боснию и Герцеговину: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Игра второго тура группового турнира ЧМ-2026.

Новое Ранее
18 июня, 23:58

Матч окончен

И тут же звучит финальный свисток. Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину со счетом 4:1. Все пять мячей были забиты в последние 20 минут. Боснийцы заканчивали матч вдесятером и потерпели крупное поражение.

18 июня, 23:57

Швейцария забивает с пенальти

90+7. Джака точно в правый от себя угол укладывает мяч — 4:1!

18 июня, 23:56

Пенальти в ворота Боснии и Герцеговины

90+6. Пенальти в ворота боснийцев! Соу сбили в штрафной.

18 июня, 23:55

В четверг, 18 июня, Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину в матче ЧМ-2026.

Чемпионат мира. Группа B.
18 июня, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Швейцария
4:1
Босния и Герцеговина

18 июня, 23:54

90+4. Спокойно уже доигрывают команды матч. Швейцария просто катает мяч на половине поля соперника.

18 июня, 23:52

Босния отыграла один мяч

90+3. ГООООЛ! Только что вышедший Махмич удачно пробил после неудачного выноса мяча и отыграл один мяч.

18 июня, 23:50

90+1. Пошло уже добавленное время, арбитр компенсировал 6 минут. А у боснийцев вместо Алайбеговича вышел Махмич.

18 июня, 23:49

Швейцария забивает третий гол

90-я минута. ГОООЛ! Швейцарцы расчертили красивую атаку! Джака покатил к лицевой на Варгаса, тот выдал пас в центр штрафной, а Манзамби в касание пробил мимо вратаря.

18 июня, 23:47

89-я минута. Сникли боснийцы после второго гола, швейцарцы продолжают контролировать мяч.

18 июня, 23:46

88-я минута. И еще одна перестановка у швейцарцев. Иттен заменил Эмболо.

18 июня, 23:44

86-я минута. У Швейцарии замена. Хакес на концовку выходит вместо Видмера. А у Боснии и Герцеговины появились Лукич и Хаджиахметович вместо Шуньича и Демировича.

18 июня, 23:43

Швейцария удваивает счет

84-я минута. ГОООЛ! Эмболо нашел пасом свободного Варгаса, который быстро сориентировался и послал мяч в дальний угол низом в противоход вратарю.

18 июня, 23:42

82-я минута. Варгас с левого фланга подавал, но Колашинац выбивает мяч.

18 июня, 23:41

81-я минута. Варгас со штрафного плотного пробил — Василь парировал.

18 июня, 23:40

Удаление у сборной Боснии и Герцеговины

80-я минута. В меньшинстве остается Босния и Герцеговина! Мухаремович в подкате сбил Эмболо, который выбегал один на один, и получил красную карточку.

18 июня, 23:39

79-я минута. Швейцарцы уверенно сдерживают натиск соперника и даже умудряются в контратаку убегать.

18 июня, 23:37

78-я минута. Игра переместилась на половину поля Швейцарии, но ничего острого боснийцы создать не могут.

18 июня, 23:36

76-я минута. Эмболо откликнулся на длинный заброс на ход, но вовремя выбежавший из ворот голкипер Василь опередил его.

18 июня, 23:34

75-я минута. Побежали боснийцы вперед, но пока Швейцария не подпускает соперника к своей штрафной.

18 июня, 23:33

Швейцария выходит вперед

74-я минута. ГООООЛ! Манзамби забивает! Только вышел на замену и сразу точно пробил слета, подстроившись под мяч, который неудачно вынесли от ворот.

18 июня, 23:32

72-я минута. Много борьбы в последние минуты. Дело медленно, но верно движется к нулевой ничьей.

18 июня, 23:30

71-я минута. Тройная замена у Швейцарии. Ушли Ндой, Эбишер и Ридер, а вышли Варгас, Боу и Манзамби.

18 июня, 23:27

68-я минута. Дальний удар по воротам Кобеля — парирует в падении голкипер сборной Швейцарии. А тем временем подоспела пауза на водопой.

18 июня, 23:26

67-я минута. Колашинац неудачно приземлился. Но тут тоже медикам не пришлось выходить на поле, поднялся защитник.

18 июня, 23:25

66-я минута. Ничего не получается путного в атаке у швейцарцев. А у боснийцев тем более.

18 июня, 23:24

65-я минута. Эльведи карточку получил за грубую игру против Колашинаца.

18 июня, 23:23

64-я минута. У боснийцев двойная замена. Джеко и Тахирович ушли, вместо них появились Башич и Байрактаревич.

18 июня, 23:22

62-я минута. Эмболо головой пробивал после подачи в штрафную, но Василь смахнул мяч из угла ворот.

18 июня, 23:20

60-я минута. Скоро уже замены пойдут. Есть ощущение, что они действительно могут освежить эту игру.

18 июня, 23:18

59-я минута. Дедич не успел за рывком Ндоя и прихватил его за футболку. Это карточка. Первая в сегодняшнем матче.

18 июня, 23:16

58-я минута. Мяч у боснийцев, но никак не получается у них продвинутья к чужой штрафной.

18 июня, 23:15

56-я минута. Что творит Ндой! Подстроился под подачу в штрафную и роскошно пробил через себя, и не без труда голкипер среагировал и отбил мяч на угловой.

18 июня, 23:14

55-я минута. Джеко лежит на газоне после неудачного стыка. Но обошлось в итоге без помощи медиков.

18 июня, 23:13

54-я минута. Ндой из пределов штрафной пытался пробить, но в который уже раз задел ногу защитника.

18 июня, 23:12

53-я минута. Фройлер навешивал в штрафную, Эбишер выпрыгнул из-за спины Колашица, пробил головой, но не попал в створ.

18 июня, 23:10

51-я минута. Ндой ушел от защитник на левом фланге атаки и пробил низом в ближний угол — Василь ловит мяч.

18 июня, 23:08

49-я минута. Высоко швейцарцы прессингуют, вынуждая соперника отыгрывать мяч назад.

18 июня, 23:07

48-я минута. Мяч пока держится у швейцарцев, но без обострения в штрафную.

18 июня, 23:06

Второй тайм

46-я минута. Продолжается матч, а мы ждем голов. Замен пока нет ни в одной из команд.

18 июня, 22:48

Перерыв

45+3. Завершен первый тайм. Ни одного реально опасного момента команды не создали. Швейцария в целом имела преимущество, но боснийцы были в защите надежны.

18 июня, 22:47

45+1. Ндой получил пас от Джаки, влетел в штрафную, но запутался в дриблинге и потерял мяч.

18 июня, 22:46

45-я минута. К первому тайму арбитр добавил три минуты. Пауз особо-то и не было, кроме водопоя.

18 июня, 22:44

44-я минута. Демирович красиво сыграл в стенку с Колашинацем, тот ворвался в штрафную и простреливал вдоль ворот, но там Видмер успел подставить ногу.

18 июня, 22:43

43-я минута. Швейцарцы еле-еле продвигаются вперед, словно силы их покинули к концу тайма.

18 июня, 22:42

42-я минута. Концовка тайма проходит с небольшим территориальным перевесом Боснии и Герцеговины.

18 июня, 22:41

41-я минута. Демирович покатил мяч на Джеко, тот пробил с линии вратарской, но защитник в подкате принял удар на себя.

18 июня, 22:40

40-я минута. Отодвинули боснийцы игру от своих ворот, но пока и в атаке что-то создать у них не получается.

18 июня, 22:38

38-я минута. Очень грамотно обороняются боснийцы, почти ничего не позволяют сопернику около своей штрафной. А в ней — тем более.

18 июня, 22:37

37-я минута. Мемич сместился с фланга к центру и в борьбе с соперником пробил по воротам — Кобель легко поймал мяч.

18 июня, 22:36

36-я минута. Угловой заработали швейцарцы, но защита справляется с подачей в штрафную. Пока ни одного убойного момента мы не видели.

18 июня, 22:34

34-я минута. И еще одна попытка Ндоя обыграть соперника на фланге и прострелить заканчивается подставленной ногой защитника.

18 июня, 22:33

33-я минута. Недовольно гудят боснийские болельщики, пока мяч у Швейцарии. Поддержка сегодня серьезная на трибунах у обеих команд.

18 июня, 22:32

32-я минута. Джеко здорово открылся на левом фланге и мягко забросил на дальнюю штангу, где Тахирович хотел в касание пробить, но получилось неудачно.

18 июня, 22:30

30-я минута. Забрали наконец боснийцы мяч и теперь катают его на чужой половине поля, без какого-либо продвижения и обострения.

18 июня, 22:29

29-я минута. Не получается пока у боснийцев ослабить давление сборной Швейцарии, но в то же время они не позволяют сопернику многого у своих ворот.

18 июня, 22:27

27-я минута. Эмболо юркнул между защитников под заброс в штрафную, но чуть поспешил и залез в офсайд.

18 июня, 22:26

26-я минута. Возобновилась игра, и снова швейцарцы перевели мяч на половину поля соперника.

18 июня, 22:23

23-я минута. Фройлер здорово пробил из-за штрафной — мяч пролетел рядом со штангой. Ну и пришло время паузы на водопой.

18 июня, 22:22

22-я минута. Снова Ндой активничал с левого края атаки, но опять его передача в штрафную до партнеров не дошла.

18 июня, 22:20

20-я минута. Дальний удар от Ндоя — голкипер ловит мяч в руки.

18 июня, 22:19

19-я минута. Ндой с левого фланга зашел в штрафную и прострелил вдоль вратарской, но защитник выбил мяч.

18 июня, 22:18

18-я минута. Фройлер выполнил подачу с левого края, но защита в верховой борьбе надежно сыграла.

18 июня, 22:16

16-я минута. Чуть спал темп в игре. Это на руку боснийцам, которые пока могут перевети дух.

18 июня, 22:15

15-я минута. Швейцарцы усилили давление на ворота соперника, сейчас уже явное преимущество у них.

18 июня, 22:14

14-я минута. Мемич прорвался по правому флангу и подал в штрафную, но никто из партнеров не успел к мячу на дальней штанге.

18 июня, 22:12

12-я минута. Ндой пропускал мяч в штрафной на Ридера после передачи с фланга, но защита Боснии и Герцеговины сработала четко.

18 июня, 22:11

11-я минута. Эмболо открылся под заброс в штрафную от Джаки, но у него был небольшой офсайд.

18 июня, 22:10

10-я минута. Василь получил мяч в штрафной от Джаки и в окружении двоих защитников исхитрился пробить низом в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны.

18 июня, 22:08

8-я минута. Джака прикладывался из-за штрафной, но попал в Катича.

18 июня, 22:07

7-я минута. Швейцария забрала мяч сейчас, но боснийцы при первой же возможности убегают в контратаку. Вернее, пытаются.

18 июня, 22:05

5-я минута. Эмболо залез в положение «вне игры». Это боснийские защитники грамотно создали искусственный офсайд.

18 июня, 22:04

4-я минута. Демирович боролся за мяч с последним защитником, но выхода один на один не случилось — последовал пас назад вратарю.

18 июня, 22:03

3-я минута. Пока равная игра на первых минутах, мяч ни у одной из команд долго не задерживается.

18 июня, 22:01

Матч начался

1-я минута. Прозвучал стартовый свисток. Швейцарцы в красной форме, боснийцы — в белой.

18 июня, 20:59

Состав Боснии и Герцеговины

Босния: Василь, Колашинац, Катич, Мухаремович, Дедич, Алайбегович, Шуньич, Тахирович, Мемич, Джеко, Демирович.

18 июня, 20:58

Состав Швейцарии

Швейцария: Кобель, Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер, Фройлер, Джака, Эбишер, Ндойе, Эмболо, Ридер.

17 июня, 23:40

Швейцария — Босния и Герцеговина: потери

У швейцарцев из-за травмы не сыграют нападающие Дан Ндойе и Зеки Амдуни. В составе Боснии и Герцеговины под вопросом участие в матче Эдина Джеко.

17 июня, 23:35

Швейцария — Босния и Герцеговина: личные встречи

Предстоящий матч станет вторым между этими командами. Ранее они встречались только в товарищеской встрече — в марте 2016 года Босния и Герцеговина на выезде победила Швейцарию со счетом 2:0. В составе победителей отличились Джеко и Пьянич.

17 июня, 23:30

Швейцария — Босния и Герцеговина: результаты на ЧМ-2026

В первом туре Швейцария неожиданно потеряла очки в матче с Катаром (1:1), пропустив в добавленное время. А боснийцы сыграли вничью 1:1 с хозяевами турнира канадцами. В результате в группе В пока абсолютное равенство — у всех четырех сборных по одному очку и одинаковая разница забитых и пропущенных мячей.

17 июня, 23:25

Где смотреть трансляцию матча Швейцария — Босния и Герцеговина

Матч Швейцария — Босния и Герцеговина в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.

17 июня, 23:20

Дата, место и время начала матча Швейцария — Босния и Герцеговина

Матч сборной Швейцарии против Боснии и Герцеговины состоится в четверг, 18 июня, в Инглвуде, на стадионе «Соу-Фай». Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

17 июня, 23:15

В четверг, 18 июня, на чемпионате мира по футболу в группе B состоится матч между сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Игра пройдет в США на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде.

Швейцария в первом матче не смогла обыграть Катар, несмотря на явное преимущество по ходу матча. Встреча завершилась вничью 1:1 — у швейцарцев в первом тайме с пенальти отличился Эмболо, а Катар отыгрался в добавленное время.

Босния и Герцеговина тоже сыграла вничью 1:1 с Канадой. Лукич в первом тайме открыл счет, а канадец Ларин после перерыва забил ответный мяч.

Главным арбитром матча Швейцария — Босния и Герцеговина назначен португалец Жоау Педру Пинейру. «СЭ» будет подробно следить за игрой. Присоединяйтесь!

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