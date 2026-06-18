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Сегодня, 17:33

Форвард сборной Кот-д'Ивуара Ваи не получил визу Канады и пропустит матч ЧМ-2026 с Германией

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Элье Ваи не смог получить канадскую визу и не отправился вместе с национальной командой на матч второго тура группового турнира чемпионата мира по футболу против сборной Германии, сообщила пресс-служба Федерации футбола Кот-д'Ивуара.

Ранее Ваи был задержан французской полицией за две недели до старта турнира по подозрению в манипулировании событиями во время матчей. Основанием для расследования стали сведения о подозрительных ставках на получение футболистом желтой карточки в матче чемпионата Франции между «Ниццей» и «Мецем» (0:0). В той встрече игрок получил предупреждение на 35-й минуте. После допроса Ваи был освобожден, однако расследование продолжается.

«На сегодняшний день Федерация футбола Кот-д'Ивуара официально не была уведомлена ни о какой судебной или административной процедуре, касающейся Ваи. Организация выражает поддержку игроку. Федерация информирует, что игрок не сможет совершить поездку в Канаду, поскольку ему не удалось получить соответствующие разрешения. Футболист останется в США в ожидании возвращения команды. Федерация футбола Кот-д'Ивуара продолжит внимательно следить за ситуацией», — говорится в заявлении федерации.

23-летний Ваи принадлежит немецкому «Айнтрахту» из Франкфурта. На молодежном уровне форвард выступал за сборные Франции разных возрастов, а в 2026 году дебютировал за национальную команду Кот-д'Ивуара. В матче первого тура чемпионата мира против Эквадора (1: 0) он вышел в стартовом составе.

Во втором туре группового этапа ивуарийцы сыграют с командой Германии 20 июня в Торонто. Заключительный матч группы сборная Кот-д'Ивуара проведет 25 июня против команды Кюрасао в Филадельфии.

Ваи стал вторым футболистом, который пропустит матч чемпионата мира из-за проблем с получением канадской визы. Ранее в аналогичной ситуации оказался полузащитник сборной Ганы Томас Парти. Чемпионат мира завершится 19 июля.

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