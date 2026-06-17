Live
18 июня, 21:00
Чехия и ЮАР сыграли вничью: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Игра второго тура группового турнира ЧМ-2026.
В третьем туре Чехия 25 июня сыграет с Мексикой, а ЮАР в этот день встретится с Южной Кореей. Оба матча пройдут в одно время, начало — 04:00 по московскому времени.
Сборные Чехии и ЮАР сыграли вничью в матче ЧМ-2026
90+8-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты сборной Чехии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира упустили победу над ЮАР — 1:1. На быстрый гол Михала Садилека южноафриканцы ответили реализованным пенальти Тебохо Мокоэны в концовке матча. Теперь у обеих сборных по одному очку. У Мексики и Южной Кореи, напомним, по три очка после одной игры.
90+7-я минута. Удар Модиба из штрафной после хорошей распасовки — чехи заблокировали. Будет угловой.
90+6-я минута. Макгопа технично пролез в штрафную меж двух оппонентов, даже удар состоялся — Коварж надежен.
90+4-я минута. Удар Провода в дальний угол с метров 22-х — неточно. Перед этим Шульц простреливал на Шика в штрафную, но Патрику пробить не дали защитники.
90+2-я минута. Футболисты ЮАР отбились после стандарта чехов. Зелены при подборе мяча оказался в офсайде.
89-я минута. Коварж лишь вторым касанием зафиксировал мяч после удара Мофокенга со средней дистанции.
88-я минута. Много хаоса в действиях команд. Качество футбола едва ли соответствует плей-офф.
86-я минута. Вновь отмечаем территориальное преимущество южноафриканцев. Нужно играть на победу. Одно очко — это мало!
85-я минута. Теперь у ЮАР психологическое преимущество, а у чехов минут десять, чтобы вернуть преимущество в счете.
84-я минута. Похоже, чехи не извлекли уроки из первого матча, когда уступили Южной Корее (1:2). В той игре чехи также открыли счет.
Мокоэна сравнял счет в матче сборных ЮАР и Чехии
83-я минута. ГОООЛ! 1:1! Пенальти реализован. Мокоэна вогнал мяч в левый от себя угол — Коварж не угадал.
81-я минута. Пенальти в ворота сборной Чехии. Не зря ее болельщики свистели — соперник заработал пенальти. Причина — попадание мяча в руку Шульца.
81-я минута. Чешские болельщики недовольно свистят, реагируя на контроль мяча соперника.
80-я минута. Все чаще южноафриканцы курсируют у чужой штрафной. Возможно, впереди финальный штурм.
77-я минута. Чешские футболисты заблокировали удар соперника, который последовал после розыгрыша стандарта.
76-я минута. Желтая карточка показана Крейчи. Он сбил соперника в метрах 25-ти от своих ворот.
74-я минута. А, впрочем, в чужую штрафную южноафриканцы проникли: прострел есть, а замкнуть некому.
73-я минута. Тяжело возвращаться в игру после такой длительной паузы. ЮАР дорожит мячом, вновь без должного продвижения.
71-я минута. А для зрителей на стадионе эта пауза была еще и музыкальной. Песни-пляски...
68-я минута. После ввода мяча из аута последовал удар головой от чехов — южноафриканцы приняли мяч на себя.
66-я минута. Возобновился матч. Уильямс стоит с мячом, чехи не очень хотят его прессинговать.
64-я минута. Мудау досталось недалеко от своей штрафной. Ему на ногу наступил оппонент. Умышленных действий не было.
63-я минута. Падение чешского футболиста на чужой половине поля — свисток рефери молчит. Коубек не согласен.
62-я минута. Мудау завозился в дриблинге в чужой штрафной. Впрочем, лайнсмен еще и офсайд зафиксировал.
60-я минута. Опасный удар Садилека из штрафной заблокирован. Здорово чехи организовали распасовку с участием свежих футболистов.
59-я минута. Видеоповтор показал, что Черв падал несколько картинно. Его счастье, что за симуляцию не наказали.
57-я минута. Снова небрежно футболисты ЮАР играют на своей половине поля. Чехи перехватили мяч.
54-я минута. Удар с левой ноги в исполнении Масеко — очень неточно. Мяч свалился с ноги.
53-я минута. Крейчи пробил головой после углового — выше цели. Крейчи может забивать, что в первом туре ЧМ-2026 демонстрировал.
51-я минута. Падение Мудау в чужой штрафной. Жетская борьба в тело, но в рамках правил. Скорее же, южноафриканец фолил против чеха.
50-я минута. Сойка на границе своей штрафной прервал опасный прострел — соперник довольствуется угловым.
49-я минута. Как бы чехам через минут 40 не пришлось жалеть об упущенных возможностях...
48-я минута. И еще один момент! Шик пробил головой после подачи углового — Уильямс поймал мяч.
47-я минута. Дарида имел возможность забить, но долго возился с мячом и был накрыт в чужой штрафной. Потом еще Черв издали приложился — Уильямс перевел на угловой.
46-я минута. Мофокенг вышел на поле. Адамс отправился отдыхать. Первая замена от Броса.
Сборная Чехии после первого тайма обыгрывает ЮАР
45+5-я минута. 1:0 — итог первого тайма. Чехи забили быстрый мяч стараниями Михала Садилека, а потом резко сбавили обороты. Не самый динамичный футбол был во второй половине тайма. Посмотрим, что будет после перерыва.
45+4-я минута. Коварж неуверенно сыграл в собственной штрафной, отбив мяч перед соперником. Пришлось защитникам помогать вратарю.
45+3-я минута. ЮАР контролирует мяч на чужой половине поля. Нет особого продвижения вперед.
45+1-я минута. Четыре минуты добавлено к первому тайму. Есть время на несколько качественных атак.
45-я минута. Выгоду из стандарта южноафриканцы не извлекли. Зато потом, с игры, уже издали пробил Мокоэна — мяч полетел выше перекладины.
40-я минута. Нарушение правил в метрах 30-ти от ворот Уильямса. Даже карточка показана Мбате.
39-я минута. Снова безобразно играют футболисты ЮАЛ в своей штрафной, в результате чехи заработали аут.
38-я минута. Попытка удара скорпиона в исполнении ЮАР. Вероятно, нужно действовать проще и эффективнее.
37-я минута. А сейчас офсайда не было. Опасно с правого полуфланга атаковали южноафриканцы и заработали угловой. Коварж оказался внимателен в ближнем бою.
35-я минута. Потеря ЮАР близ своей штрафной. Что-то такое было в матче с Мексикой. Гложек делал пас в штрафную — Голеш мяч не догнал.
34-я минута. Первая желтая карточка. Мокоэна наказан. Черв лежит на газоне после грубой игры оппонента.
32-я минута. Мбокази умело сыграл корпусом на границе своей штрафной. Есть удачный отбор!
31-я минута. Неспешная атака чешской команды, без обострения. Матч проходит под ее контролем.
29-я минута. Гложек грубовато сыграл против Макоэны. Прямой ногой шел в соперника, но и сейчас карточки нет.
28-я минута. Всей командой чехи находятся на собственной половине поля. Трусливая тактика?
27-я минута. Теперь Уильямс наслаждается — владением мячом. Чехи тут же включили прессинг, вратарю пришлось с мячом расставаться.
25-я минута. Футболисты попили воды, зрители насладились рекламой. Можно продолжать первый тайм.
23-я минута. Та самая гидропауза настала. Первая четверть матча подошла к концу, сказали бы американцы.
19-я минута. Неспешный перепас чешских футболистов. Пожалуй, лучше бы стремились забить второй, чем оберегали добытое преимущество.
18-я минута. Коварж уверенно сыграл на выходе из штрафной. Размялся чешский голкипер.
16-я минута. Опасно! Масеко простреливал с фланга, а Райнерс сыграл на опережении, но в створ не попал.
15-я минута. Гложек в чужой штрафной пытался найти Шика, однако пас получился чересчур сильным.
13-я минута. Апполлис решился на удар с метров 25-ти — рикошет и мяч по замысловатой траектории устремился на угловой.
10-я минута. Цоуфал справа делал подачу на Садилека, однако лайнсмен зафиксировал офсайд.
9-я минута. Чехам же желательно забивать еще. Разница мячей тоже может быть важна при распределении мест в таблице.
8-я минута. Прибавлять нужно ЮАР в нападении, а то следующий матч для нее может стать последним на ЧМ-2026.
Садилек открыл счет в матче Чехии с ЮАР
6-я минута. ГОООЛ! 1:0. Все к этому шло. Чехия повела. Совершенно не держался мяч у ЮАР, вот и стартовый натиск дал результат. Ввод мяча из аута — и бездарная игра южноафриканцев в обороне. Садилек забил с метров 17-ти. Небольшой рикошет — мяч в воротах. Отметим голевой пас в касание в исполнении Сойки.
5-я минута. Вратарь Уильямс неуверенно сыграл на выходе, но чехи выгоду из этого не извлекли.
5-я минута. Цоуфал справа делал прострел в штрафную — соперник вынес за лицевую. Еще один корнер будет.
3-я минута. У ЮАР была возможность убежать в контратаку, но южноафриканцы решили попридержать мяч.
2-я минута. Первая же атака завершилась опасным ударом. Шик мог бы и поточнее головой пробить из штрафной! Рядом со штангой пролетел мяч.
Матч сборных Чехии и ЮАР стартовал
1-я минута. Поехали! Встреча в Атланте началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты Чехии.
Футболисты появляются на поле. А также судейская бригада, главная — американка Тори Пенсо.
Стартовый состав сборной ЮАР на матч с Чехией
Стартовый состав: Уильямс, Модиба, Мбокази, Мудау, Окон, Мокоэна, Мбата, Адамс, Апполлис, Масеко, Райнерс.
Запасные: Чейни, Госс, Матулуди, Ндамане, Кабини, Сибиси, Маханя, Кросс, Мореми, Фостер, Мофокенг, Макгопа, Себелебеле.
Стартовый состав сборной Чехии на матч с ЮАР
Стартовый состав: Коварж, Холеш, Гранач, Цоуфал, Крейчи, Дарида, Черв, Садилек, Сойка, Гложек, Шик.
Запасные: Станек, Горничек, Зима, Халоупек, Дудера, Зелены, Провод, Соучек, Сохурек, Кухта, Хитил, Шульц, Вишински, Хоры.
Мнение Уго Броса о матче с Чехией
Главный тренер сборной ЮАР Уго Брос напомнил о кадровых проблемах.
«Неприятно, когда два футболиста получают красную карточку в первом же матче чемпионата мира. С другой стороны, шанс проявить себя получают два других игрока. Если мы отнесемся к матчу с Чехией должным образом, то можем рассчитывать на положительный результат», — отметил бельгийский специалист.
Мнение Мирослава Коубека о матче с ЮАР
Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек похвалил своих футболистов за настрой в матче с Южной Кореей и отметил недостатки в завершении атак.
«В первом туре против Южной Кореи мы допустили ряд ошибок, но и создали несколько голевых моментов. Наш соперник был очень быстр. Победила команда, которая была лучше. Нам нужно было бороться, и мы это делали. Теперь нужно двигаться дальше. В матче с ЮАР нам нужно чаще бывать на последней трети поля, больше заниматься креативом. В атаке нам есть куда расти», — подчеркнул чешский тренер.
Сборная ЮАР: подготовка к ЧМ-2026
Южноафриканцы в конце марта провели два матча с Панамой, их результаты — ничья (1:1) и поражение (1:2). 29 мая команда Уго Броса сыграла вничью с Никарагуа (0:0).
Сборная Чехии: подготовка к ЧМ-2026
Чешские футболисты провели два матча: 31 мая они победили Косово (2:1), а 5 июня переиграли Гватемалу (3:1).
Где смотреть трансляцию матча Чехия — ЮАР
Матч Чехия — ЮАР в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Где и во сколько пройдет матч Чехия — ЮАР
Матч Чехия — ЮАР состоится в четверг, 18 июня, в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Сборные Чехии и ЮАР сыграют во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Обе команды на старте турнира уступили, поэтому очная встреча важна для сохранения шансов на плей-офф.
Команда Мирослава Коубека в первом матче проиграла Южной Корее со счетом 1:2. Чехи открыли счет на 59-й минуте после гола Ладислава Крейчи, но в концовке пропустили два мяча.
ЮАР на старте ЧМ уступила Мексике со счетом 0:2. Полузащитники южноафриканцев Яя Ситхоле и Тхемба Зване получили по прямой красной карточке и не сыграют из-за дисквалификаций.
«СЭ» будет подробно следить за матчем Чехия — ЮАР. Присоединяйтесь!