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18 июня, 21:00

Чехия и ЮАР сыграли вничью: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Игра второго тура группового турнира ЧМ-2026.

Новое Ранее
18 июня, 21:01

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

18 июня, 21:01

В третьем туре Чехия 25 июня сыграет с Мексикой, а ЮАР в этот день встретится с Южной Кореей. Оба матча пройдут в одно время, начало — 04:00 по московскому времени.

18 июня, 21:00

В четверг, 18 июня, Чехия и ЮАР сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира. Группа A.
18 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Чехия
1:1
ЮАР

18 июня, 21:00

Сборные Чехии и ЮАР сыграли вничью в матче ЧМ-2026

90+8-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты сборной Чехии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира упустили победу над ЮАР — 1:1. На быстрый гол Михала Садилека южноафриканцы ответили реализованным пенальти Тебохо Мокоэны в концовке матча. Теперь у обеих сборных по одному очку. У Мексики и Южной Кореи, напомним, по три очка после одной игры.

18 июня, 20:58

90+8-я минута. Дальний удар южноафриканцев — и здесь чешский блок сработал.

18 июня, 20:58

90+7-я минута. Удар Модиба из штрафной после хорошей распасовки — чехи заблокировали. Будет угловой.

18 июня, 20:56

90+6-я минута. Макгопа технично пролез в штрафную меж двух оппонентов, даже удар состоялся — Коварж надежен.

18 июня, 20:55

90+4-я минута. Удар Провода в дальний угол с метров 22-х — неточно. Перед этим Шульц простреливал на Шика в штрафную, но Патрику пробить не дали защитники.

18 июня, 20:53

90+3-я минута. Натиск чехов продолжается — Мбокази не дал состояться угловому.

18 июня, 20:52

90+2-я минута. Футболисты ЮАР отбились после стандарта чехов. Зелены при подборе мяча оказался в офсайде.

18 июня, 20:52

90+1-я минута. Семи минут добавлено ко второму тайму.

18 июня, 20:51

90-я минута. Свежий Зелены вынудил соперника сфолить недалеко от угла штрафной.

18 июня, 20:50

89-я минута. Чехи в ответной атаке заработали право на угловой.

18 июня, 20:50

89-я минута. Коварж лишь вторым касанием зафиксировал мяч после удара Мофокенга со средней дистанции.

18 июня, 20:49

88-я минута. Много хаоса в действиях команд. Качество футбола едва ли соответствует плей-офф.

18 июня, 20:48

87-я минута. Уильямс добрался до мяча после ввода его из аута.

18 июня, 20:47

86-я минута. Вновь отмечаем территориальное преимущество южноафриканцев. Нужно играть на победу. Одно очко — это мало!

18 июня, 20:46

85-я минута. Теперь у ЮАР психологическое преимущество, а у чехов минут десять, чтобы вернуть преимущество в счете.

18 июня, 20:45

84-я минута. Похоже, чехи не извлекли уроки из первого матча, когда уступили Южной Корее (1:2). В той игре чехи также открыли счет.

18 июня, 20:44

Мокоэна сравнял счет в матче сборных ЮАР и Чехии

83-я минута. ГОООЛ! 1:1! Пенальти реализован. Мокоэна вогнал мяч в левый от себя угол — Коварж не угадал.

18 июня, 20:44

82-я минута. Мокоэна будет исполнять 11-метровый штрафной удар.

18 июня, 20:42

81-я минута. Пенальти в ворота сборной Чехии. Не зря ее болельщики свистели — соперник заработал пенальти. Причина — попадание мяча в руку Шульца.

18 июня, 20:42

81-я минута. Чешские болельщики недовольно свистят, реагируя на контроль мяча соперника.

18 июня, 20:41

80-я минута. Все чаще южноафриканцы курсируют у чужой штрафной. Возможно, впереди финальный штурм.

18 июня, 20:39

79-я минута. Черв заменен. Зима появился на поле.

18 июня, 20:38

78-я минута. Замена мяча произошла в этом матче. Спустился один из игровых.

18 июня, 20:37

77-я минута. Чешские футболисты заблокировали удар соперника, который последовал после розыгрыша стандарта.

18 июня, 20:36

76-я минута. Желтая карточка показана Крейчи. Он сбил соперника в метрах 25-ти от своих ворот.

18 июня, 20:35

75-я минута. Макгопа отметился ударом головой в створ — Коварж надежен.

18 июня, 20:35

74-я минута. А, впрочем, в чужую штрафную южноафриканцы проникли: прострел есть, а замкнуть некому.

18 июня, 20:34

73-я минута. Тяжело возвращаться в игру после такой длительной паузы. ЮАР дорожит мячом, вновь без должного продвижения.

18 июня, 20:32

71-я минута. А для зрителей на стадионе эта пауза была еще и музыкальной. Песни-пляски...

18 июня, 20:30

69-я минута. Пауза на водопой. И сразу же реакция болельщиков — недовольный гул.

18 июня, 20:28

68-я минута. После ввода мяча из аута последовал удар головой от чехов — южноафриканцы приняли мяч на себя.

18 июня, 20:27

67-я минута. Серия замен в составах команд. Впереди заключительная четверть матча.

18 июня, 20:27

66-я минута. Возобновился матч. Уильямс стоит с мячом, чехи не очень хотят его прессинговать.

18 июня, 20:25

64-я минута. Мудау досталось недалеко от своей штрафной. Ему на ногу наступил оппонент. Умышленных действий не было.

18 июня, 20:24

63-я минута. Падение чешского футболиста на чужой половине поля — свисток рефери молчит. Коубек не согласен.

18 июня, 20:23

62-я минута. Мудау завозился в дриблинге в чужой штрафной. Впрочем, лайнсмен еще и офсайд зафиксировал.

18 июня, 20:21

61-я минута. Модиба с левой ноги пробил издалека — неточно.

18 июня, 20:21

60-я минута. Опасный удар Садилека из штрафной заблокирован. Здорово чехи организовали распасовку с участием свежих футболистов.

18 июня, 20:20

59-я минута. Видеоповтор показал, что Черв падал несколько картинно. Его счастье, что за симуляцию не наказали.

18 июня, 20:19

58-я минута. Черв оказался на газоне. Судья Пенсо остановила игру.

18 июня, 20:18

57-я минута. Снова небрежно футболисты ЮАР играют на своей половине поля. Чехи перехватили мяч.

18 июня, 20:16

55-я минута. Сойка и Дарида ушли. Шульц и Зелены появились на поле.

18 июня, 20:15

54-я минута. Удар с левой ноги в исполнении Масеко — очень неточно. Мяч свалился с ноги.

18 июня, 20:14

53-я минута. Крейчи пробил головой после углового — выше цели. Крейчи может забивать, что в первом туре ЧМ-2026 демонстрировал.

18 июня, 20:13

52-я минута. Мокоэна надежно отработал в обороне, не дав Дариде замкнуть подачу.

18 июня, 20:12

51-я минута. Падение Мудау в чужой штрафной. Жетская борьба в тело, но в рамках правил. Скорее же, южноафриканец фолил против чеха.

18 июня, 20:11

50-я минута. Сойка на границе своей штрафной прервал опасный прострел — соперник довольствуется угловым.

18 июня, 20:10

49-я минута. Как бы чехам через минут 40 не пришлось жалеть об упущенных возможностях...

18 июня, 20:09

48-я минута. И еще один момент! Шик пробил головой после подачи углового — Уильямс поймал мяч.

18 июня, 20:08

47-я минута. Дарида имел возможность забить, но долго возился с мячом и был накрыт в чужой штрафной. Потом еще Черв издали приложился — Уильямс перевел на угловой.

18 июня, 20:06

46-я минута. Матч возобновился. Впереди второй тайм. Мы продолжаем!

18 июня, 20:06

46-я минута. Мофокенг вышел на поле. Адамс отправился отдыхать. Первая замена от Броса.

18 июня, 19:50

Сборная Чехии после первого тайма обыгрывает ЮАР

45+5-я минута. 1:0 — итог первого тайма. Чехи забили быстрый мяч стараниями Михала Садилека, а потом резко сбавили обороты. Не самый динамичный футбол был во второй половине тайма. Посмотрим, что будет после перерыва.

18 июня, 19:49

45+4-я минута. Коварж неуверенно сыграл в собственной штрафной, отбив мяч перед соперником. Пришлось защитникам помогать вратарю.

18 июня, 19:49

45+4-я минута. Коварж неспешно вводит мяч в игру, судья его призывает ускориться.

18 июня, 19:48

45+3-я минута. ЮАР контролирует мяч на чужой половине поля. Нет особого продвижения вперед.

18 июня, 19:46

45+1-я минута. Четыре минуты добавлено к первому тайму. Есть время на несколько качественных атак.

18 июня, 19:45

45-я минута. Выгоду из стандарта южноафриканцы не извлекли. Зато потом, с игры, уже издали пробил Мокоэна — мяч полетел выше перекладины.

18 июня, 19:44

44-я минута. Угловой — следствие повышенной активности ЮАР в концовке тайма.

18 июня, 19:43

43-я минута. Вне игры у ЮАР снова. Было довольно опасно после фланговой подачи.

18 июня, 19:41

41-я минута. Штрафной удар исполнил Гложек — мяч устремился высоко над перекладиной.

18 июня, 19:40

40-я минута. Нарушение правил в метрах 30-ти от ворот Уильямса. Даже карточка показана Мбате.

18 июня, 19:39

39-я минута. Снова безобразно играют футболисты ЮАЛ в своей штрафной, в результате чехи заработали аут.

18 июня, 19:38

38-я минута. Попытка удара скорпиона в исполнении ЮАР. Вероятно, нужно действовать проще и эффективнее.

18 июня, 19:37

37-я минута. А сейчас офсайда не было. Опасно с правого полуфланга атаковали южноафриканцы и заработали угловой. Коварж оказался внимателен в ближнем бою.

18 июня, 19:37

36-я минута. Вне игры у ЮАР. На финишную прямую выходит первый тайм.

18 июня, 19:35

35-я минута. Потеря ЮАР близ своей штрафной. Что-то такое было в матче с Мексикой. Гложек делал пас в штрафную — Голеш мяч не догнал.

18 июня, 19:34

34-я минута. Первая желтая карточка. Мокоэна наказан. Черв лежит на газоне после грубой игры оппонента.

18 июня, 19:32

32-я минута. Мбокази умело сыграл корпусом на границе своей штрафной. Есть удачный отбор!

18 июня, 19:31

31-я минута. Неспешная атака чешской команды, без обострения. Матч проходит под ее контролем.

18 июня, 19:30

30-я минута. Уго Брос на бровке. Взгляд напряжен. Тренер смотрит вдаль.

18 июня, 19:29

29-я минута. Гложек грубовато сыграл против Макоэны. Прямой ногой шел в соперника, но и сейчас карточки нет.

18 июня, 19:28

28-я минута. Всей командой чехи находятся на собственной половине поля. Трусливая тактика?

18 июня, 19:27

27-я минута. Теперь Уильямс наслаждается — владением мячом. Чехи тут же включили прессинг, вратарю пришлось с мячом расставаться.

18 июня, 19:25

25-я минута. Футболисты попили воды, зрители насладились рекламой. Можно продолжать первый тайм.

18 июня, 19:23

23-я минута. Та самая гидропауза настала. Первая четверть матча подошла к концу, сказали бы американцы.

18 июня, 19:22

22-я минута. Апполлис слева удачно поборолся и заработал право на аут.

18 июня, 19:21

21-я минута. Неспешные скорости и мелкие фолы — самое оно для женщины-судьи Пенсо.

18 июня, 19:20

20-я минута. Жесткая игра со стороны Крейчи. Мокоэне досталось. Карточки тоже нет.

18 июня, 19:19

19-я минута. Неспешный перепас чешских футболистов. Пожалуй, лучше бы стремились забить второй, чем оберегали добытое преимущество.

18 июня, 19:19

18-я минута. Коварж уверенно сыграл на выходе из штрафной. Размялся чешский голкипер.

18 июня, 19:17

17-я минута. Шик получил болезненный удар по ногам. Карточки нет.

18 июня, 19:16

16-я минута. Опасно! Масеко простреливал с фланга, а Райнерс сыграл на опережении, но в створ не попал.

18 июня, 19:14

15-я минута. Гложек в чужой штрафной пытался найти Шика, однако пас получился чересчур сильным.

18 июня, 19:13

14-я минута. Еще один дальний выстрел от южноафриканцев — это уже совсем неточно.

18 июня, 19:13

13-я минута. Апполлис решился на удар с метров 25-ти — рикошет и мяч по замысловатой траектории устремился на угловой.

18 июня, 19:12

12-я минута. Вновь мяч у ЮАР. Темп наступления оставляет желать лучшего.

18 июня, 19:11

11-я минута. Едва ли не первая позиционная атака ЮАР развивается только сейчас.

18 июня, 19:10

10-я минута. Цоуфал справа делал подачу на Садилека, однако лайнсмен зафиксировал офсайд.

18 июня, 19:09

9-я минута. Чехам же желательно забивать еще. Разница мячей тоже может быть важна при распределении мест в таблице.

18 июня, 19:08

8-я минута. Прибавлять нужно ЮАР в нападении, а то следующий матч для нее может стать последним на ЧМ-2026.

18 июня, 19:07

Садилек открыл счет в матче Чехии с ЮАР

6-я минута. ГОООЛ! 1:0. Все к этому шло. Чехия повела. Совершенно не держался мяч у ЮАР, вот и стартовый натиск дал результат. Ввод мяча из аута — и бездарная игра южноафриканцев в обороне. Садилек забил с метров 17-ти. Небольшой рикошет — мяч в воротах. Отметим голевой пас в касание в исполнении Сойки.

18 июня, 19:05

5-я минута. Вратарь Уильямс неуверенно сыграл на выходе, но чехи выгоду из этого не извлекли.

18 июня, 19:05

5-я минута. Цоуфал справа делал прострел в штрафную — соперник вынес за лицевую. Еще один корнер будет.

18 июня, 19:04

4-я минута. Фол Мокоэны на Дариде. Метров 30 до ворот ЮАР.

18 июня, 19:03

3-я минута. У ЮАР была возможность убежать в контратаку, но южноафриканцы решили попридержать мяч.

18 июня, 19:02

2-я минута. Чешский натиск продолжается. Гложек заработал право на угловой слева.

18 июня, 19:02

2-я минута. Первая же атака завершилась опасным ударом. Шик мог бы и поточнее головой пробить из штрафной! Рядом со штангой пролетел мяч.

18 июня, 19:01

Матч сборных Чехии и ЮАР стартовал

1-я минута. Поехали! Встреча в Атланте началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты Чехии.

18 июня, 19:00

Гимны прозвучали. Вот-вот начнется встреча.

18 июня, 18:52

Звучат национальные гимны Чехии и ЮАР.

18 июня, 18:52

Футболисты появляются на поле. А также судейская бригада, главная — американка Тори Пенсо.

18 июня, 17:46

Стартовый состав сборной ЮАР на матч с Чехией

Стартовый состав: Уильямс, Модиба, Мбокази, Мудау, Окон, Мокоэна, Мбата, Адамс, Апполлис, Масеко, Райнерс.

Запасные: Чейни, Госс, Матулуди, Ндамане, Кабини, Сибиси, Маханя, Кросс, Мореми, Фостер, Мофокенг, Макгопа, Себелебеле.

18 июня, 17:41

Стартовый состав сборной Чехии на матч с ЮАР

Стартовый состав: Коварж, Холеш, Гранач, Цоуфал, Крейчи, Дарида, Черв, Садилек, Сойка, Гложек, Шик.

Запасные: Станек, Горничек, Зима, Халоупек, Дудера, Зелены, Провод, Соучек, Сохурек, Кухта, Хитил, Шульц, Вишински, Хоры.

17 июня, 19:30

Мнение Уго Броса о матче с Чехией

Главный тренер сборной ЮАР Уго Брос напомнил о кадровых проблемах.

«Неприятно, когда два футболиста получают красную карточку в первом же матче чемпионата мира. С другой стороны, шанс проявить себя получают два других игрока. Если мы отнесемся к матчу с Чехией должным образом, то можем рассчитывать на положительный результат», — отметил бельгийский специалист.

17 июня, 19:25

Мнение Мирослава Коубека о матче с ЮАР

Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек похвалил своих футболистов за настрой в матче с Южной Кореей и отметил недостатки в завершении атак.

«В первом туре против Южной Кореи мы допустили ряд ошибок, но и создали несколько голевых моментов. Наш соперник был очень быстр. Победила команда, которая была лучше. Нам нужно было бороться, и мы это делали. Теперь нужно двигаться дальше. В матче с ЮАР нам нужно чаще бывать на последней трети поля, больше заниматься креативом. В атаке нам есть куда расти», — подчеркнул чешский тренер.

17 июня, 19:20

Сборная ЮАР: подготовка к ЧМ-2026

Южноафриканцы в конце марта провели два матча с Панамой, их результаты — ничья (1:1) и поражение (1:2). 29 мая команда Уго Броса сыграла вничью с Никарагуа (0:0).

17 июня, 19:15

Сборная Чехии: подготовка к ЧМ-2026

Чешские футболисты провели два матча: 31 мая они победили Косово (2:1), а 5 июня переиграли Гватемалу (3:1).

17 июня, 19:10

Где смотреть трансляцию матча Чехия — ЮАР

Матч Чехия — ЮАР в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

17 июня, 19:05

Где и во сколько пройдет матч Чехия — ЮАР

Матч Чехия — ЮАР состоится в четверг, 18 июня, в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

17 июня, 19:00

Сборные Чехии и ЮАР сыграют во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Обе команды на старте турнира уступили, поэтому очная встреча важна для сохранения шансов на плей-офф.

Команда Мирослава Коубека в первом матче проиграла Южной Корее со счетом 1:2. Чехи открыли счет на 59-й минуте после гола Ладислава Крейчи, но в концовке пропустили два мяча.

ЮАР на старте ЧМ уступила Мексике со счетом 0:2. Полузащитники южноафриканцев Яя Ситхоле и Тхемба Зване получили по прямой красной карточке и не сыграют из-за дисквалификаций.

«СЭ» будет подробно следить за матчем Чехия — ЮАР. Присоединяйтесь!

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