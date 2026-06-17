Чехия и ЮАР сыграли вничью: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Мнение Мирослава Коубека о матче с ЮАР

Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек похвалил своих футболистов за настрой в матче с Южной Кореей и отметил недостатки в завершении атак.

«В первом туре против Южной Кореи мы допустили ряд ошибок, но и создали несколько голевых моментов. Наш соперник был очень быстр. Победила команда, которая была лучше. Нам нужно было бороться, и мы это делали. Теперь нужно двигаться дальше. В матче с ЮАР нам нужно чаще бывать на последней трети поля, больше заниматься креативом. В атаке нам есть куда расти», — подчеркнул чешский тренер.