Мексиканские военные сбили дрон над тренировкой сборной Республики Корея перед матчем ЧМ-2026

Мексиканские военные сбили дрон, который появился над спортивным комплексом, где тренировалась сборная Республики Корея перед матчем чемпионата мира по футболу против команды Мексики, сообщает агентство Yonhap.

По информации издания, корейская команда проводила в Сапопане закрытую тренировку, во время которой отрабатывала тактические схемы. Во время разминки сотрудник службы безопасности заметил беспилотник над футбольным полем и сообщил об этом мексиканским военным, после чего аппарат был перехвачен и сбит.

Отмечается, что двое мужчин, предположительно управлявших дроном, забрали его и покинули место происшествия до прибытия правоохранителей. Футбольная ассоциация Республики Корея обратилась в местную полицию с просьбой провести расследование.

Главный тренер сборной Хон Мен Бо заявил, что инцидент не повлиял на подготовку команды, поскольку произошел до начала тактической части занятия.

«Мне стало известно о ситуации с дроном во время нашей вчерашней тренировки. К счастью, это случилось до того, как мы начали отрабатывать тактику, поэтому, в сущности, это на нас не повлияло», — сказал специалист.

При этом тренер выразил сожаление, что подобный эпизод произошел в важный период подготовки к матчу чемпионата мира.

Ранее агентство AP сообщало, что в последние дни в нескольких городах, принимающих матчи ЧМ-2026, были сбиты дроны, пытавшиеся проникнуть в запретные зоны возле стадионов и тренировочных баз национальных команд.

Матч между сборными Мексики и Республики Корея пройдет 19 июня в Сапопане. После первого тура обе команды имеют по три очка: мексиканцы обыграли ЮАР (2:0), а корейцы победили Чехию (2:1).