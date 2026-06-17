Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 01:58

Барколя: «Мбаппе сможет побить рекорд чемпионата мира по голам»

Евгений Козинов
Корреспондент
Брэдли Барколя.
Фото Reuters

Нападающий сборной Франции Брэдли Барколя прокомментировал победу над Сенегалом (3:1) в матче чемпионата мира-2026.

«Мы знали, что очень важно победить в первом матче, и сделали это, даже несмотря на то, что в первом тайме было сложно. Мбаппе еще раз показал все свои качества. Мы знаем, что он великий игрок и доверяем ему. Гордимся тем, что он с нами, весь французский народ рад, что он с нами. Ему по-прежнему удается нас удивлять, будь то в матчах или на тренировках. Думаю, он сможет побить рекорд чемпионата мира по результативности. Сделаем все, чтобы помочь ему», — цитирует L'Equipe Барколя.

Франция набрала 3 очка и вышла на первое место в группе I. Сенегальцы — на последней строчке. Во втором туре ЧМ-2026 французы встретятся с Ираком, а Сенегал сыграет против Норвегии. Оба матча пройдут 23 июня.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе празднует гол в&nbsp;ворота Сенегала в&nbsp;матче ЧМ-2026 16&nbsp;июня.Франция дожала Сенегал после невразумительного тайма, а Мбаппе установил сразу три рекорда!
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Сборная Франции по футболу
Брэдли Барколя

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
ЧМ-2026, расписание и результаты 16-17 июня: Франция обыграла Сенегал, Аргентина против Алжира и другие матчи
Дубль Холанна в дебютном матче на ЧМ принес победу Норвегии. Ирак играл неплохо, несмотря на разгром
Аргентина — Алжир: смотреть онлайн-трансляцию матча ЧМ по футболу
Холанн признан лучшим игроком матча чемпионата мира Ирак — Норвегия
Власти Канады отклонили апелляцию Партея на отказ в выдаче визы
Норвегия разгромила Ирак в матче ЧМ-2026, Холанн оформил дубль
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Холанн открыл счет в матче Ирак — Норвегия

Аргентина — Алжир, прямой эфир, видеотрансляция, смотреть онлайн матч ЧМ по футболу
Новости
RSS RSS
Все новости