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Сегодня, 14:00

Сестра Роналду Кати Авейру отреагировала на критику форварда после игры с ДР Конго на ЧМ-2026

Руслан Минаев

Сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду Кати Авейру поделилась мнением о критике брата после матча ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1).

Игра прошла в среду, 17 июня, на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США) и завершилась со счетом 1:1. Единственный гол португальцев забил Жоау Невеш, который был признан лучшим игроком матча.

«Каким-то волшебным образом они разучились отдавать передачи, выигрывать мячи, проводить контратаки. И заметьте: по моему скромному мнению, никто не был хорош», — написала Авейру в соцсети.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду против защитника&nbsp;ДР Конго Акселя Туанзебе.«Леопарды» из Конго перекусили Португалию и перекрыли кислород Роналду

После игры экс-форварды Тьерри Анри и Златан Ибрагимович публично раскритиковали Роналду.

В групповом турнире чемпионата мира Португалия также сыграет с Узбекистаном (23 июня) и Колумбией (28 июня).

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