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Сегодня, 15:40

Суперкомпьютер Opta назвал нового фаворита чемпионата мира-2026

Руслан Минаев

Суперкомпьютер Opta определил нового фаворита на победу в чемпионате мира 2026 года. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике.

По информации программы, наибольшие шансы на трофей имеет сборная Франции — 15,7 процента. Также высокие шансы на золото у Англии (12,3 процента), Аргентины (12,3) и Испании (12,1).

Далее расположились Германия (6,4), Португалия (5,9), Бразилия (5,4), Норвегия (4,7), Нидерланды (3,1), Колумбия (2,8), США (2,8) и Бельгия (2).

Килиан Мбаппе.Мбаппе обязан стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира уже сейчас. Это его турнир

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