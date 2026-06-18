Суперкомпьютер Opta назвал нового фаворита чемпионата мира-2026

Суперкомпьютер Opta определил нового фаворита на победу в чемпионате мира 2026 года. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике.

По информации программы, наибольшие шансы на трофей имеет сборная Франции — 15,7 процента. Также высокие шансы на золото у Англии (12,3 процента), Аргентины (12,3) и Испании (12,1).

Далее расположились Германия (6,4), Португалия (5,9), Бразилия (5,4), Норвегия (4,7), Нидерланды (3,1), Колумбия (2,8), США (2,8) и Бельгия (2).