Погребняк верит в успех Роналду на ЧМ: «Голы будут, он человек-машина»

Экс-футболист сборной России Павел Погребняк поделился с «СЭ» мнением об игре форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1).

«Мне всегда нравился Криштиану. Возраст, конечно, не обманешь. Но, на мой взгляд, во вчерашней игре партнеры просто катали мяч, не доставляя его в штрафную. Не думаю, что здесь есть вина Роналду. Ему с пенальти для начала надо забить. Не сомневаюсь, что голы будут. Он человек-машина», — сказал Погребняк «СЭ».

41-летний Роналду провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями, коснувшись мяча 25 раз.