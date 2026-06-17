Месси выйдет в стартовом составе Аргентины на матч ЧМ-2026 против Алжира

Сборные Аргентины и Алжира назвали стартовые составы на матч чемпионата мира-2026. Игра пройдет в США на стадионе «Арроухед» и начнется в 04:00 по московскому времени.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Факундо Медина, Родриго де Пауль, Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес, Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Тьяго Альмада.

Алжир: Люка Зидан, Аисса Манди, Рафик Бельгали, Райан Аит Нури, Рами Бенсебаини, Фарес Шаиби, Набиль Бенталеб, Хишам Будауи, Ибраим Маза, Амин Гуири, Анис Хадж Мусса.

Это будет первый матч в группе J на ЧМ-2026. В другой игре встретятся Австрия и Иордания (07:00 по московскому времени).