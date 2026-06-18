Экс-защитник сборной Португалии Канейра: «Нужно смотреть в будущее, а мы думаем о настоящем и прошлом с Роналду»

Бывший футболист сборной Португалии Марку Канейра в разговоре с «СЭ» отреагировал на ничью в матче с ДР Конго на чемпионате мира-2026 (1:1).

«Чемпионат мира — сложный турнир. И, я думаю, у Португалии в целом есть трудности в играх против африканских сборных, которые очень сильны физически. Но нужно еще учитывать и другие факторы: новые поля, страна. Команде нужно время на адаптацию. Португалия уже около недели находится в США, но этого недостаточно, потому что при смене обстановки нужно больше времени. Когда приходится играть первые матчи против таких физически сильных команд, это всегда проблема.

По-моему, Португалия очень хорошо держалась в первые 25 минут, много владела мячом. Но и потом нужно было больше атаковать, играть более вертикально. А в итоге Бруно Фернандеш только на 90-й минуте наносит дальний удар — первый удар по воротам. Очень сложно побеждать при таких обстоятельствах», — сказал Канейра «СЭ».

Также бывший футболист сборной Португалии поделился мнением о необходимых изменениях.

«Я слышал, как Мартинес говорил, что они находятся в процессе подготовки. Но, когда проходят такие соревнования, нельзя говорить, что ты в процессе, — нужно быть готовым. И я считаю, что Португалия готова, но в конечном счете тренер сборной, на мой взгляд, должен изменить свой подход, ведь у него была отличная возможность выпустить на поле молодых игроков. Я думаю, нужно смотреть в будущее, а мы думаем о настоящем и прошлом с Роналду», — добавил Канейра.

41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.