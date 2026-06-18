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Сегодня, 12:37

Губерниев — о матче Узбекистана против Колумбии: «Не отчаиваться, будем продолжать болеть»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче сборной Узбекистана против Колумбии (1:3) на чемпионате мира-2026.

«Узбекистану — не отчаиваться, будем продолжать болеть. Ребята сыграли свой первый матч на чемпионате мира в истории. Отношусь к ним с огромной симпатией. Этот турнир показывает, что у всех есть шанс вне зависимости от соперника. Например, вчерашний матч Португалии против ДР Конго. Есть еще два матча, вдруг возьмут, выиграют и пройдут дальше. Группа сложная, но тем не менее», — сказал Губерниев «СЭ».

Сборная Колумбии набрала 3 очка и лидирует в таблице группы K ЧМ-2026. Узбекистан (0 очков) располагается на последнем месте. Во 2-м туре команды сыграют с ДР Конго (24 июня) и Португалией (23 июня) соответственно.

Давид Петросян

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