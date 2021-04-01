«Выше головы не прыгнули. Но и не облажались». Колонка Олега Иванова о сборной России

Полузащитник «Уфы» — специально для «СЭ».

Не понимаю тех, кто после досадного поражения в Трнаве от Словакии кричит: «Караул!» Да, игра складывалась так, что ничеечку вполне могли зацепить. Но не больше. Если бы в отборочном цикле ЧМ-2022 стартанули бы с трех побед подряд, это был бы грандиозный успех. Но тогда и в рейтинге ФИФА находились бы на другом месте. А мы там в конце третьего десятка болтаемся... Ну и зачем иллюзиями жить?

Шесть очков в матчах с Мальтой, Словенией и Словакией — нормальный результат. Выше головы не прыгнули, но и не облажались. Сыграли на своем уровне.

Между прочим, у словаков очень приличная команда. Неслучайно Шкриньяр играет в «Интере», Куцка — в «Парме», Лоботка — в «Наполи», Дуда — в «Кельне»... Плюс наши старые знакомые Губочан с Маком по-прежнему в порядке, они-то второй гол в ворота Шунина и соорудили.

Конечно, хотелось бы, чтобы сборная России больше контролировала мяч, быстрее двигала его к чужой штрафной, разнообразнее атаковала. Чтобы футбол был зрелищным, а у наших ворот вообще не возникало моментов. Но такое даже в матчах с «карликами» давно не прокатывает. А уж требовать этого, когда в соперниках крепкие словенцы и словаки, — просто утопия.

Выбор у Станислава Черчесова, прямо скажем, невелик. Вдобавок на основную обойму выпала серьезная нагрузка. Тяжело за семь дней провести три матча, из которых два еще и выездные.

Кто-то считает, что при столь плотном графике надо было в Трнаве прибегнуть к ротации. Возможно, две-три замены в «старте» действительно освежили бы игру. В то же время прекрасно понимаю логику Черчесова, который после победы над Словенией решил сохранить состав. В таких случаях тренеры часто руководствуются принципом «зачем ломать то, что уже работает»?

Но к перерыву стало ясно — нужно что-то менять. С появлением Мостового схема 5-4-1 превратилась в 4-5-1. Через 20 минут вместо Андрея выпустили Соболева, и мы увидели уже третий вариант — 4-3-1-2.

Вообще все эти расстановки — вещь довольно условная. При определенном раскладе 5-3-2 или 5-4-1 могут оказаться даже более атакующей схемой, чем 4-3-3. Например, если латерали поднимаются высоко и больше времени проводят у чужих ворот. Так что здесь многое зависит от конкретного тренерского задания. Ну и конечно, от подбора исполнителей.

Что касается обратной замены, то для опытного футболиста это стало бы огромным ударом по самолюбию. А молодой должен спокойнее относиться к подобным эпизодам. Не драматизировать. К тому же Черчесов все объяснил.

В моей карьере обратных замен не было. Помню другое. Еще когда в первой лиге за «Кубань» играл, Павел Яковенко, наш главный тренер, в двух домашних играх подряд убирал меня с поля на 42-й минуте! Наверное, хотел, чтобы я разозлился. Что ж, удалось.

Следующий матч проводили в Набережных Челнах. В конце первого тайма я забил «КамАЗу», подбежал к скамейке и крикнул Яковенко: «Меняй!» Он улыбнулся. Думаю, такой реакции от меня и ждал.

Ну а Мостовому, кстати, в сборной к обратным заменам не привыкать. Первый раз прошел через это в прошлом году — в домашнем матче с Турцией. Вышел на 70-й минуте, а на 90-й уступил на поле место Фомину. «Исключительно по тактическим соображениям», — подчеркнул потом Черчесов. То же самое произошло и в Трнаве. Но если тогда нужно было укрепить центр полузащиты, то теперь — атаку.

Черчесов после матча отметил, что хотел выпустить второго форварда, чтобы увеличить давление на центральную зону обороны соперника. И добавил, что Мостовой в схему 4-3-1-2 не вписывается. Вообще-то Андрей — универсальный игрок, но в сборной его видят на позиции крайнего нападающего. А подачи и прострелы — действительно не самое сильное качество зенитовца.

Зато с выходом высоченного спартаковского форварда появилась возможность сразу двух зайцев убить. Во-первых, насытить штрафную словаков при фланговых передачах, причем Соболев опасен и вверху, и внизу. Во-вторых, удалось чуть-чуть разгрузить Дзюбу, за которым с первой же секунды очень внимательно следили защитники. Один плотно играл с Артемом, другой страховал. Но с 65-й минуты им пришлось переключить внимание уже и на Соболева. И у ворот Куцяка наконец-то стало горячо. Пошли моменты!

Можно ли выпускать Дзюбу и Соболева с первых минут? Конечно! Не сомневаюсь, в контрольных матчах перед чемпионатом Европы Черчесов попробует такой вариант. Ребятам ведь нужно сыграться.

Есть «столбы», которые на поле друг друга дублируют. Но это не про Дзюбу с Соболевым. Оба игровики, любят «стеночки», здорово укрывают мяч корпусом. В штрафной всегда ведут себя агрессивно. Когда наладят взаимопонимание, действовать в связке будет еще легче.

Головин и Алексей Миранчук тоже совместимы. Саша — универсал, он и в «Монако» играет то выше, то ниже. А Леша — плавающая «десятка». На этой позиции его и надо использовать в схеме 4-3-1-2 с ромбом в середине.

А вот вариант, при котором на поле одновременно появятся Дзюба, Соболев, Миранчук и Головин, — это уже авантюра. Допустимая лишь в том случае, когда нужно идти ва-банк. Как в последние полчаса в Трнаве.

Учитывая, что с Мальтой, Словенией и Словакией Шунину не удалось сыграть на ноль, вновь вспыхнули разговоры о необходимости вернуть к чемпионату Европы Акинфеева. Если он согласится, сборная от этого, разумеется, только выиграет. Мало того что в России из вратарей Игорь по-прежнему номер один, еще и защитники рядом с такой глыбой чувствуют себя гораздо увереннее.

Но если Акинфеева в сборной не будет, выбирать придется между Шуниным и Гильерме. Антон проводит хороший сезон, грубых ошибок не допускает. У Маринато был спад в конце года, но сейчас он выглядит достойно, после возобновления чемпионата уже три «сухаря» в четырех матчах. Так что сбрасывать его со счетов точно не стоит.

В центре обороны не вижу альтернативы сыгранной паре Джикия — Семенов. Разве что Кудряшов — но в сборной он чаще выходит слева. Да, Евгеньев и Дивеев — ребята одаренные, но еще не настолько опытные. По крайней мере, на Евро-2020 оба, скорее всего, будут в резерве.

Справа вне конкуренции Мариу Фернандес. Подменить его в случае форс-мажора может Караваев или Смольников. А вот на левом фланге выбора особого нет. Кудряшов, 37-летний Жирков... Кто еще? На этот сбор Черчесов впервые вызвал Самошникова, но в деле его мы так и не увидели.

Я с нетерпением жду возвращения в сборную Баринова, который практически восстановился после разрыва «крестов». Парень боевитый, с первым пасом, хорош и в созидании, и в отборе. С ним и Зобниным опорная зона станет на порядок сильнее. Плюс в полузащите есть Оздоев, Кузяев, Ионов, Фомин... Скоро к ним наверняка добавится Антон Миранчук. А может, и Влад Игнатьев. Которого в «Локомотиве» Марко Николич неожиданно перевел в полузащиту, и тот зафеерил. Эх, если бы не травмы...

Ну а в атаке на данный момент незыблемы позиции Дзюбы. Если же Черчесов в каком-то матче решит сыграть в два нападающих, напарником Артема может стать не только Соболев, но и Смолов, который потихоньку набирает форму после травмы. Весной за «Локомотив» уже два мяча забил, хотя выходил на 20-25 минут. Думаю, к чемпионату Европы Федя вернется в сборную. Такими форвардами не разбрасываются. Он постоянно нацелен на ворота, обладает хорошей скоростью. В сборной его будут использовать на острие, а Дзюбу — в оттяжке.

Артема в последнее время много критиковали. Но сейчас он на поле всё доказал. С Мальтой — гол+пас, со Словенией — дубль... Где-то вычитал, что по итогам этих трех матчей Дзюба лидирует по количеству выигранных верховых единоборств. Не в нашей команде — среди всех европейских сборных! Надеюсь, теперь его хейтеры надолго захлопнут рты.