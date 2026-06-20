Впервые в истории футбола игрок был удален с поля за прикрывание рта руками при споре с соперником

Сборная Парагвая осталась в меньшинстве в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Турции.

На 45+3-й минуте парагвайский полузащитник Мигель Алмирон получил красную карточку. В конце первого тайма на поле возникла потасовка, во время которой 32-летний парагваец прикрыл рот руками и что-то сказал турецкому защитнику Мерту Мюлдюру, на что турок сразу же обратил внимание арбитра Ивана Бартона. Сальвадорский судья сходил к монитору, чтобы посмотреть повтор эпизода, после чего удалил Алмирона.

Игра проходит на арене «Левайс Стэдиум» в Санта-Кларе. Счет 1:0 в пользу парагвайцев. Счет открыл на 2-й минуте встречи нападающий Матиас Галарса с передачи Хулио Энкисо.

В предыдущем туре Турция проиграла Австралии со счетом 0:2, а Парагвай уступил США (1:4).