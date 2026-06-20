США — Австралия: Цвайер ошибочно не назначил пенальти

На 77-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 США — Австралия (2:0) судья Феликс Цвайер ошибочно оценил эпизод в штрафной площади американцев и не назначил пенальти в их ворота. Видеоассистенты Бастиан Данкерт, Хамза Эль-Фарик и Брам Ван Дриссе не стали вмешиваться в его действия.

В том моменте Себастиан Берхалтер боролся за мяч с Нестори Иранкундой, выставил руки перед собой и слегка подтолкнул соперника, прыгнувшего вверх. И сразу после этого мяч попал ему в правую руку. Цвайер находился в отличной позиции, ясно видел случившееся и жестом показал, что фола нет. Непонятно, так он отреагировал на толчок или контакт мяча с рукой.

Неосторожная игра американского футболиста, нет умышленного движения к мячу, но это все равно нарушение правил — так как рука оказалась в неестественном положении. И это проблема Берхалтера, а не Цвайера. Сложно объяснить, почему он не назначил 11-метровый удар, а ВАР и два АВАР не вмешались.