Буффон на «Динамо», драма Евсеева и слезы Уэльса. Как сборная России играла в стыковых матчах

Сейчас их нужно избежать!

Сборная России в шаге от чемпионата мира: победа или ничья с Хорватией гарантирует прямое попадание команды Валерия Карпина в Катар, а поражение отправит в стыковые матчи.

За всю историю Россия дважды пробивалась на крупные турниры через стыки — каждый раз было невероятно тяжело, скандально, но незабываемо.

Игнор Карпина и месиво с Италией

В квалификации на ЧМ-1998 Россия получила вполне проходимую группу — с Болгарией, Кипром, Израилем и Люксембургом. Провалившегося на Евро-1996 Олега Романцева в сборной уже не было — его заменил Борис Игнатьев. И с новым тренером наша команда бодро начала отбор: грохнула Кипр (4:0), ушла от поражения в Израиле (1:1), уверенно прошлась по Люксембургу (4:0).

Первые проблемы вспыхнули на Кипре. Внезапная ничья подкосила расклады на первое место, Мостовой совершил худший промах в карьере, а Игнатьев убрал их с Карпиным из состава (в заявке на Люксембург обоих не оказалось).

Дальше не повезло с судейством: легендарный Вацлав Крондл в Софии сделал все, чтобы Россия прорывалась на чемпионат мира через стыки с Италией. К которым сборная готовилась максимально тщательно — пришлось даже закрыться на базе и тренироваться в кошмарную погоду: итальянцы точно запомнили грязь, снег и старый стадион «Динамо».

— Руководство сборной правильно сделало, что посадило нас на сборы в Новогорске, — уверял Андрей Канчельскис перед игрой. — Готовиться в условиях, приближенных к боевым, лучше, чем играть на хороших полях. Ведь помимо итальянцев нам придется бороться еще и со стихией.

Канчельскис был так заряжен на борьбу, что уже в первом тайме вырубил Пальюку — после столкновения Андрея с вратарем Италии пришлось выпускать 19-летнего Буффона, который вряд ли мечтал о таком дебюте в сборной.

— Как ни приеду в Россию, у вас жуткий мороз, — смеялся 20 лет спустя Алессандро Дель Пьеро. — Перед тем матчем мы очень волновались. Еще помню, что было очень холодно и очень грязно. Мне прямо не везет: до этого я приезжал в Санкт-Петербург — там было минус 10 и снега по колено. После пообещал себе: в следующий раз приеду весной или летом, когда будет тепло. Но выбирать особо не приходилось.

К счастью для Дель Пьеро, в Неаполе обошлось без снега. Алессандро вышел на замену за 13 минут до конца, когда Италия практически гарантировала участие в чемпионате мира — после 1:1 в Москве сборной России нужно было забивать, но моментов не возникало, а гол Казираги так и остался единственным в матче.

Италия заслуженно отправилась на чемпионат мира, который впервые за 20 лет прошел без нашей команды. А в сборной России признали очевидное: решать задачу надо было с Болгарией, Кипром и Израилем, а не в Неаполе. «Настроение — впору застрелиться, — сказал после матча Симутенков. — Вообще-то мы не здесь проиграли, а на Кипре, так обидно...»

«Пока Евсеев кричал матом, я рыдал как девчонка»

Пропустив ЧМ-1998 и Евро-2000, Россия провалилась на ЧМ-2002, а через год чуть не осталась без чемпионата Европы-2004. В отборе наша команда не проиграла Швейцарии и Ирландии, но оступилась с Грузией и Албанией. А в стыковых матчах попала на крепкую сборную Уэльса, получившую реальный шанс впервые за 45 лет оказаться на крупном турнире.

Ответный матч снова проходил на выезде, где валлийцев гнал вперед 70-тысячный «Миллениум», а Райан Гиггз охотился на Вадима Евсеева (они зарубились еще в Черкизово и продолжили в Кардиффе), который стал национальным героем. Хотя вообще мог не сыграть в решающем матче.

При Ярцеве Евсеев пробился в основной состав лишь под конец квалификации, но прямо перед стыковыми матчами экстренно улетел в Германию — дочери Полине делали операцию на сердце.

«Дочка в свои четыре годика ничего не понимала и не боялась, — вспоминал Евсеев в автобиографии. — А вот мы с женой... Нас ведь бумагу заставили подписать. Страшную. Что в случае летального исхода больница ответственности не несет. Деваться некуда, подписали. Но состояние — не передать».

После пресс-конференции Ярцева эмоции вскипели — громыхнул бромантановый скандал, и чтобы отвести игрока от подозрений, тренер озвучил в прессе реальную причину отсутствия Вадима. Евсеев признавался, что поначалу был в ярости, но остыл после новости о том, что операция прошла успешно.

Евсеев до последнего сомневался, лететь ли в сборную, но за два дня до Уэльса все же ворвался на базу. «Я приехал, пробежался. Захожу в баню — ребята сильно удивились: «Ты откуда взялся?» — рассказывал Вадим.

Символично, что именно он решил исход эпохального противостояния с Уэльсом: вколотил могучий гол в середине первого тайма, а после финального свистка идеально ответил на свист валлийцев. В прямом эфире и без цензуры!

— Своих слов после матча не стыжусь. Что было, то было. Я такой, какой есть. И что именно имел в виду — не знаю до сих пор. Это был крик тем обстоятельствам жизни, — объяснил Евсеев спустя много лет. — До сих пор не могу без эмоций видеть фото Полины в больнице. Я был в сборной, тренировался, играл, мог отвлечься от мыслей, а Таня была с дочкой, и весь ее мир сжался до размеров палаты. Игру она, разумеется, не смотрела. Тогда это был ещё другой мир с другими возможностями интернета...

В раздевалке Уэльса были слезы.

— Евсеев был счастлив, мы — убиты горем, — признался форвард Уэльса Джон Хартсон. — Честно говоря, я плакал один раз в жизни. Именно тогда, в раздевалке «Миллениум Стэдиум». Пока Евсеев кричал матом, я рыдал как девчонка.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Почему России нельзя в стыки

Стыковые матчи перед ЧМ-2022 — целый плей-офф, где нужно будет пройти не одного, а двух соперников.

В полуфиналах будут «сеяные» и «несеяные» сборные — их определит число набранных очков в отборочных группах. «Сеяные» проведут первые матчи плей-офф дома. Игры пройдут весной: полуфиналы — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.

Кто попадет в стыки?

* В группе А первое место в очном матче разыграют Португалия и Сербия (португальцев устроит ничья).

* В группе В аналогичная ситуация между Испанией и Швецией (испанцам достаточно ничьей).

* В группе С на первое-второе место претендуют Италия и Швейцария, у которых равное количество очков, но команда Манчини выше по разности мячей. Здесь все решится в последнем туре.

* В группе D первое место заняла Франция, на второе перед последним туром претендуют Финляндия и Украина. Но с Украиной Россия в стыках сыграть все равно не сможет.

* В группе Е первая Бельгия, за вторую строчку борются Чехия и Уэльс, при этом обе сборные попадут в плей-офф — если не станут вторыми, то как один из победителей Лиги наций-2020.

* В группе F все ясно: Дания уже обеспечила себе первое место, а Шотландия — досрочно вторая.

* В группе G ситуация перед последним туром все еще запутанная — на первое-второе место претендуют сборные Нидерландов, Норвегии и Турции.

* В группе I Англия финиширует первой, а Польша, отстающая на три очка, не опустится ниже второго места. Обогнать англичан шансов у поляков нет — чтобы это случилось, нужно, чтобы команда Гарета Саутгейта в заключительном туре потерпела разгромное поражение от Сан-Марино.

* В группе J Германия заняла первое место, за второе ведут борьбу Македония и отстающая на одно очко Румыния.

Из Лиги наций-2020 прямо сейчас в стыки попадают Австрия и Уэльс. Если валлийцы станут вторыми в своей отборочной группе, то вместо них из Лиги наций в плей-офф идет Чехия.

Вывод для сборной России очевидный — в стыках будет не легче, чем в Хорватии. Нужно любой ценой выстоять в Сплите.

Хорватия — Россия: прямая трансляция решающей игры