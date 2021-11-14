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«Не терпится доказать, что мы лучше России». Что говорят хорваты перед матчем года

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 15:05
1 сентября. Москва. Россия — Хорватия — 0:0. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
1 сентября. Москва. Россия — Хорватия — 0:0. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Мнение футболистов сборной, ветеранов и экспертов.

Сегодня сборная Россия проведет решающий матч отбора к ЧМ-2022. Если команда Карпина не проиграет в Сплите, то с первого места в группе отправится в Катар.

Хорватию устроит только победа — и в команде Далича верят в успех.

«СЭ» приводит слова футболистов о предстоящей игре.

14.11.2021 | Хорватия — Россия
Футболисты сборной России. Черенков, Тихонов, Аршавин никогда не играли на чемпионате мира. А вы, парни, от него в одном матче. Не упустите шанс жизни!

«Стадион будет заполнен — спрос на билеты беспрецедентный»

Марио Пашалич, экс-полузащитник «Спартака» и игрок «Аталанты», ждет яркой атмосферы на стадионе.

«Мы живем ради таких матчей. Игра пройдет на «Полюде», где гарантированы зрелище и отличная атмосфера. Уже не терпится дождаться матча, чтобы доказать, что мы лучше России. Хорватия намерена пробиться на чемпионат мира. Кажется, на трибунах будет очень много болельщиков. Спрос на билеты беспрецедентный», — сказал Пашалич в интервью gol.dnevnik.hr.

Нападающий Андрей Крамарич верит, что Хорватия победит.

«Все с нетерпением ждут этого матча. 90 минут для попадания на чемпионат мира — нет ничего более захватывающего, чем это. Мы верим в успех».

Капитан сборной Дуе Чалета-Цар тоже не сомневается в победе: «Полюд» будет заполнен, мы играем дома и верим, что сможем поехать в Катар", — приводит слова защитника sport.hrt.hr.

«Хотим сделать так, чтобы город и вся страна сегодня радовались»

Вратарь Ибо Грбич, который недавно дебютировал за сборную Хорватии в игре с Мальтой, впервые сыграет за национальную команду в матче топ-статуса.

«Я мечтал всю свою карьеру и работал над этим дебютом. В матче с Мальтой я старался отбросить эмоции и сосредоточиться, чтобы помочь команде. Мы победили, но все говорили только о России. Все, о чем я мечтал в своей карьере, теперь сбылось, впереди у нас очень сложная игра», — сказал Грбич gol.dnevnik.hr.

Защитник Йосип Юранович твердо уверен, что Хорватия справится с Россией.

«Нас ждет важнейший матч в Сплите, мы собираемся набрать три очка. С первой и до последней минуты хотим сделать так, чтобы город и вся страна радовались. Когда с вами Лука Модрич, все проще — мы рады, что он с нами», — цитирует игрока total-croatia-news.com.

Хавбек Ловро Маер считает, что фактор домашнего поля сильно поможет Хорватии в сегодняшнем матче: «Нашим самым большим преимуществом будет то, что мы будем играть дома на переполненном стадионе. Я верю в то, что мы победим и пробьемся на чемпионат мира», — заявил Маер в интервью gol.dnevnik.hr.

«Балканский менталитет — будут нервы, надо побеждать. У России есть шанс»

Экс-форвард сборной Хорватии, а ныне эксперт Младен Петрич заявил, что Хорватия все еще в порядке и может обыграть кого угодно.

«Игры между нашими странами всегда хорошего качества. У вас отличная команда. Матчи между Россией и Хорватией всегда очень равные. Так было и в моё футбольное время, и сейчас. Уверен, что легко нам не будет, придётся очень тяжело. Но тот факт, что Хорватия играет дома, делает её небольшим фаворитом.

Люди многого от неё ждут после серебра на чемпионате мира в России. У нас всегда были топовые игроки, но с 2018 года многие из них закончили выступление за сборную. Мы по-прежнему можем победить любую команду в мире, но Хорватия уже не такая сильная, как была три года назад. У России есть шансы, но я не буду советовать вашей команде, как надо сыграть, чтобы добиться результата", — сказал игрок в интервью «Чемпионату».

Хорватский защитник «Крыльев Советов» Сильвие Бегич заявил, что сборная Хорватии чуть сбавила после ЧМ-2018, но все равно превосходит Россию.

«По-моему, сейчас Хорватия — другая команда, не такая сильная, как на чемпионате мира в России. Думаю, она сильнее России на один шаг, но шанс у России 100% есть. Не знаю, сколько зрителей допустят, но в Сплите всегда хорошая атмосфера, на игре будут два моих друга.

Если Россия первый тайм сыграет хорошо, хотя бы не пропустит, то во втором Хорватии будет тяжело. Балканский менталитет — будут нервы, надо побеждать. Думаю, есть хорошие шансы.

Но если Россия пропустит быстро, будет тяжело — давление, прессинг. Многое будет зависеть от вратаря. У России есть шансы в быстрых атаках, потому что оборона у Хорватии не очень сильная, пропустили и от Мальты. Думаю, Хорватия будет раскрываться, им надо побеждать", — цитирует игрока Metaratings.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Владислав Зимагулов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры