Предвкушаем главный матч года!

Уже сегодня сборная России может получить путевку в Катар — чтобы избежать стыков, команде Валерия Карпина достаточно не проиграть сборной Хорватии.

За несколько часов до стартового свистка журналисты «СЭ» рассуждают, чем закончится битва в Сплите.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора:

Хорватия — Россия — 0:0

— Жду крайне сложного матча для России. Возможно, самого сложного за три с лишним года, начиная с 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией. И точно самого нервного за этот период.

Хорватия по-прежнему очень сильна, это предельно опасный соперник. К тому же вынужденный из-за турнирной ситуации забивать, лезть вперед, побеждать. Помножьте это на сумасшедшую поддержку трибун стадиона «Полюд» — и станет понятно, насколько трудная задача стоит в Сплите перед Валерием Карпиным и Ко.

И если ради ее решения нужно пригнать к своей штрафной не то что «автобус», а даже «танк», то не вопрос. А лучше поставить сразу два. В данном случае меня совершенно не интересует качество футбола #НашихПарней. Пусть хоть все одиннадцать человек ни разу не выйдут из вратарской — если это не позволит хорватам открыть счет, то ради бога.

Откровенно говоря, именно на такой сценарий и рассчитываю. В феерию впереди не верится, а вот отстоять нули на табло мы, считаю, способны.

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола:

Хорватия — Россия — 2:2

— Я абсолютно не верю ни в «автобус» от Карпина, ни в 0:0. Потому что худшее, что можно сделать, когда устраивает ничья, — сразу вжаться в штрафную и не атаковать.

Хорватия точно забьет — вероятно, не один. И скорее всего, первой. Мы чудом не пропустили от Кипра, топ-моменты были у Словении и Словакии. Даже Мальта что-то создавала. Ключевой вопрос в Сплите — не про то, как не пропустить; а как забить не меньше Хорватии.

Хотя переход на схему с пятью защитниками возможен, но по ходу матча (если все пойдет по идеальному сценарию), а не с первых минут. Матч в Мариборе показал, что этот план может сработать. Только не исключено, что сегодня придется не удерживать счет, а отыгрываться.

Голов точно будет много, причем в обе стороны. Жду что-то в духе 2:2 или даже 3:3 — в Сплите через несколько часов полыхнет очень прилично.

Константин Алексеев, шеф отдела футбола:

Хорватия — Россия — 1:1

— К сожалению, вся российская футбольная история подсказывает, что матчи, когда пан или пропал, нам не очень-то удаются. Да и вице-чемпион мира располагает мощным подбором исполнителей во главе с Модричем, что делает хозяев фаворитами матча. Объективно шансов на победу у них больше, чем у нас на выигрыш/ничью.

Но это расклады на бумаге. Верю, что характер нынешней команды позволит ей довести начатое до конца. Когда-то и на нашей футбольной улице должен случиться праздник.

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола:

Хорватия — Россия — 1:0

— Я очень хочу, чтобы сборная России добилась нужного результата в Сплите и вышла на чемпионат мира. Не потому, что я яростный фанат Валерия Карпина, кого-то из футболистов или этой команды в целом. И даже не потому, что это «наши». А просто потому, что это важно для нашего бизнеса и развития «Спорт-Экспресса». Как говорится, ничего личного.

Но боюсь, что сейчас этого не случится. Сколько себя помню, да и архивных исторических матчей во время прошлогоднего локдауна посмотрел немало, наша сборная на такие вот игры, где решается все, вечно выходит на деревянных негнущихся ногах. А в глазах и на лицах написано одно — как бы не обделаться, как бы не обделаться! Но как раз из-за этого страха и случается самое худшее — сборная обделывается. Исключения, конечно, были — скажем, матч со Швецией на ЧЕ-2008. Но именно что исключения.

Надеюсь, что в воскресенье что-то похожее будет и в Сплите, но печальный опыт подсказывает, что все пойдет по обычному сценарию. Рад буду ошибиться, но 1:0 в пользу Хорватии.

Николай Егорычев, корреспондент:

Хорватия — Россия — 1:1

Наша сборная, как мне кажется, пока не в состоянии побеждать такие команды, как Хорватия. Тем более на выезде. Хозяева будут максимально заряжены на победу, и помочь нам сможет только быстрый гол. Если пропустим первыми — выкарабкаться будет крайне сложно.

Хочется верить, что Россия добьется положительного результата. Поставлю на ничью — 1:1.

Андрей Кузичев, корреспондент:

Хорватия — Россия — 1:1

— Бесспорно, за Хорватию свое поле и высокий класс футболистов. Однако эта сборная в плане уровня игры слабее самой себя образца ЧМ-2018. Россия, конечно, тоже сильнее не стала, но у Валерия Карпина есть результат. А вместе с ним — уверенность команды в себе и кураж. Понятия это иррациональные, однако вера в сборную есть.

И конкретно — в огненную ничью со счетом 1:1.

Гоша Чернов, корреспондент

Хорватия — Россия — 0:0

— Это второй матч года в 2021-м, и перед первым — с Данией — у меня ожидания были намного хуже. Думаю, это даже хорошо, что у России есть свежий неудачный опыт решающего выездного матча, в котором нам тоже достаточно было ничьей.

Россия точно отдаст мяч и будет рассчитывать на контратаки. И я надеюсь, что этот план сыграет. Главное — выдержать первый тайм. И, судя по матчам при Карпине, Россия может выстоять даже больше 45 минут.

Уверен, что голов будет мало. Все решит один точный удар, но я предполагаю, что его не будет.