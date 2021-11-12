Каким будет состав России на Хорватию? Рабинер выдвигает свою версию и разбирает игру с Кипром

За радостью от 6:0 нельзя забывать о плохой игре до 54-й минуты.

Иногда слишком много голов расслабляют. Надеюсь, от этих 6:0 крыша у сборной России не уедет. Судя по первым комментариям, этого случиться не должно. Тем более что 7:1 Хорватии на Мальте, так сказать, синхронизируют ситуацию. Так что традиционный призыв «оставить что-то на Хорватию» (Россию) в данном случае бессмыслен. По такой логике, никто ничего не оставил — а 0:0 в Сплите нас устроят за глаза.

За второй тайм команде Валерия Карпина, конечно, пятерка с плюсом — и слава богу, что быстро, на 55-й минуте, все нервы закончились и началось шоу в стиле «оле». По его итогам о целой группе футболистов — Александре Ерохине (дубль, включая шикарный последний гол), Федоре Смолове и Антоне Заболотном (по 1 + 1), Андрее Мостовом и Алексее Сутормине (у обоих первые голы за сборную, а Андрей перед ним выдал такое соло, что залюбуешься) — можно сказать только добрые слова.

Но в контексте Хорватии забывать о первом тайме и начале второго я не стал бы. Карпин сказал, что первым таймом был недоволен, и он абсолютно прав, не делая хорошую мину при плохой игре. Еще слава богу, что забили быстрый гол, иначе с таким футболом всё могло быть гораздо сложнее. Но ведь даже в первые три минуты, до мяча Ерохина, дважды ошибся на ровном месте Алексей Миранчук, по разу — Сутормин (на своей половине поля, что особенно чревато) и Смолов.

В первые 54 минуты количество элементарных ошибок зашкаливало, и с соперником другого уровня они могли бы закончиться совсем по-другому. Матвей Сафонов вытащил удар в упор в концовке тайма, на 51-й мы чуть не получили мяч из опорной зоны. В этот момент реально затрясло. Такой футбол в Сплите точно недопустим. Но второй гол (тут надо отдать должное Миранчуку, до перерыва игравшему безобразно) киприотов, к счастью, убил.

Карпин честно говорит, что о Хорватии стал думать после третьего гола. Что это значит? Во-первых, моментально последовали замены двоих из армии «висевших» на жёлтой карточке игроков — Головина и Смолова. Не стал бы утверждать, что это автоматически означает появление Фёдора с первых минут в Сплите. Тут главное было, чтобы форвард в принципе избежал дисквалификации на Хорватию — в основе он выйдет или на замену. Ну и свежесть сохранил, конечно, тоже.

Заболотный, выйдя на полчаса с небольшим, тоже сделал 1 + 1, притом что единственный мяч за сборную забил в товарищеском матче против Чехии аж в сентябре 2018-го. И от него гораздо больше пользы при обороне. Но не забываем о вечном тезисе Карпина про «смелый футбол». Если плясать от него, с первых минут будет Смолов.

Вот мы и подошли к составу на Хорватию, который сейчас уже намного актуальнее разбора матча с Кипром. Его главным итогом, помимо трёх очков и кучи забитых мячей, стало то, что обошлось без карточек (особенно — сверхлимитных) и травм. Не думаю, что картина приложившего лед к бедру Александра Головина должна тревожить — это просто восстановление, пусть и начавшееся прямо по ходу матча.

По семи кандидатурам сомнений нет

У меня нет сомнений по семи кандидатурам на стартовый состав с Хорватией. Даже, скорее всего, по девяти. К двум последним отношу Смолова и Мостового. Исходим из постоянной стартовой расстановки Карпина — 4-3-3. Нельзя полностью исключать того, что в матче такой степени важности, где мы имеем возможность играть вничью, он перестроится на модель с тремя центральными защитниками, но вероятность этого я бы не преувеличивал.

В воротах, конечно, Сафонов. Матвей с октябрьских матчей вытеснил Гильерме из основы, проводит их безупречно, а вчера в самый нужный момент спас при 1:0 в конце первого тайма. Я обратил внимание на короткий диалог Сафонова с Виталием Кафановым сразу после первого тайма. Тренер вратарей хлопнул его по перчатке и сказал что-то такое, что вызвало у голкипера широкую улыбку.

Сто процентов — пара центральных защитников: Георгий Джикия — Игорь Дивеев, авторы мячей в Словении. Первому весь матч с киприотами дали отдохнуть и залечить микротравму, хотя, по словам Карпина, он был готов играть. Это было абсолютно правильное решение, тем более что поговаривают о не очень серьезных, но хронических болячках капитана «Спартака» на протяжении всего этого сезона.

Дивеева заменили на 67-й, и Карпин сказал, что два по 90 через три дня ему было бы сложно. Тем самым прямым текстом прозвучало, что он сыграет с первых минут. Будем надеяться, что без таких ляпов, как в Сочи. Впрочем, такие встряски порой нужны любому футболисту, чтобы сбить самоуверенность. На месте Джикии (как и дома с Мальтой) играл Максим Осипенко — первый из резервистов, которого Карпин ставит выше вполне уверенно играющего даже в Лиге чемпионов Дмитрия Чистякова, что меня, если честно, несколько удивляет. Впрочем, если всё с двумя основными защитниками будет в порядке, они оба будут на лавке.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Справа сейчас фактически нет сомнений в Алексее Сутормине. И дело не только в его голе и ключевой передаче при первом мяче россиян. Не стоит забывать и про капитанскую повязку в Словении, которую Карпин не стал бы давать человеку, на которого не рассчитывает в полной мере. Сутормин и в целом сейчас, пожалуй, в лучшей форме, чем недавно восстановившийся после травмы Вячеслав Караваев.

Слева в обороне — три варианта. Надёжно и просто сыгравший с Кипром (а до того со Словакией) Сергей Терехов. Опытнейший Федор Кудряшов, основной в Словении. И Караваев, который провел по 90 минут в трёх первых матчах при Карпине (даже при живом Марио — слева), пользовался, знаю, его абсолютным доверием, но потом получил травму. У меня нет понимания и даже предположения, кто из них сыграет. Назвал бы самого опытного и самого оборонительного из них Кудряшова, но смущает, что с Кипром его не было даже в заявке.

В выходе Миранчука в основе с Хорватией есть большие сомнения

Убежден в тройке центральных полузащитников. Ниже всех, «шестёркой», сыграет Дмитрий Баринов, которого с Кипром явно приберегли из-за желтых и самой опасной в этом смысле позиции — абсолютно логичное тренерское решение. До этого он у Карпина не пропустил ни минуты.

Над ним (а может, и на одной линии, как дома с Хорватией) — Головин и Фомин. По игроку «Монако» ничего объяснять, думаю, не надо. Даниил оба своих матча, со Словенией и Кипром, провёл очень качественно и в первом тайме в Питере был одним из немногих светлых пятен сборной России.

Почему он, а не Ерохин, лучший снайпер сборной (три гола) при Карпине? Потому что надёжнее в обороне, лучше умеет регулировать темпоритм игры, а в Сплите для хавбеков это уж точно важнее результативности. Со Словакией в Казани Ерохин был в основе как раз в полузащите — и сыграл плохо. Может, выйдет на другой позиции, к этому вернёмся позже. Обратим внимание и на замену Фомина на 67-й вместе с Дивеевым. Это — под Хорватию.

Некоторые читатели утверждают, что там нам нужны такие бойцы, как Даниил Глебов, а не творцы вроде его тезки Фомина. Во-первых, совершенно не согласен, что динамовец не боец. И отбирает мяч он отлично, и позицию занимает грамотно. А недостаток скоростных качеств перекрывает работа мысли.

Глебов в сборной — абсолютный новичок. Капитан «Ростова», которому только что исполнилось 22, вызван туда впервые. А реальная футбольная жизнь — это не игра в «Футбольный менеджер»: нужно понимать, что оказавшись вдруг в таком котле, парень с большой долей вероятности себя перенастроит — и с его манерой игры это закончится красной карточкой. Вообще не сомневаюсь, что с его характером, бойцовскими и лидерскими качествами в следующем цикле (а может, уже и в следующем году) Глебов станет игроком основной обоймы национальной команды. Но всему свое время.

А вот по верхней тройке у меня полной уверенности нет ни в ком. И 90 минут Миранчука с Кипром говорят скорее о том, что в основе он не выйдет. До перерыва футболист «Аталанты» играл очень плохо, что и Карпин, пусть и не в таких определениях, не стал отрицать. После — намного лучше, и его перехват и пас на второй гол закончили матч. Может, и выйдет. Но именно на фланг атаки я дал бы Ерохину большие шансы, хоть Карпин и говорил, что под его видение 4-3-3 больше подходят быстрые игроки. Но разве Миранчук — быстрый? И разве он хорош при обороне? А у Ерохина — габариты. Лишний высокий не повредит. Тем более — забивной.

Очень хорошо сыграл Мостовой, и ему даю самые большие шансы на основу в Сплите. В отличной форме. Идеально подходит по функционалу. С Кипром, опять же, его заменили на 72-й. Один к одному.

На другом фланге не исключаю появления в старте Алексея Ионова или Зелимхана Бакаева. Будь здоров Далер Кузяев — уверен, был бы в составе. Это однозначно самая большая потеря — тем более при той игре, которая нас ждет в Хорватии. Но пока на две позиции на флангах атаки вижу одного фаворита — Мостового, а у целой группы других (Ерохин, Миранчук, Ионов, Бакаев) плюс-минус равные шансы.

В центре нападения все же даю 55 на 45 в пользу Смолова. Да, гол плюс пас Заболотного чуть более чем за полчаса при всех его оборонительных достоинствах (игра по опорнику, прессинг) подняли шансы армейца, но нельзя не обратить внимания, что пока он при Карпине ни разу не появлялся в основе — на поле был пять раз, но всегда на замену. А Смолов выходил те же пять раз, но всегда с первых минут. Со скамейки главный тренер выпускать его даже не пробовал — дома с Хорватией он так и остался в запасе. И опять же с Кипром Федор был заменён сразу после третьего гола.

Кто был капитанами у Карпина? Джикия, Баринов, Смолов, Кузяев, Сутормин, Головин (в концовке с Кипром — Ерохин, но то уже после замен, поэтому к этой логической цепочке, думаю, он отношения не имеет). Капитанская повязка означает, что к этим людям — максимум доверия. Они, скорее всего, будут в основе. Кроме Далера, понятно.

В пользу Миранчука говорит то, что он пять раз из шести у Карпина выходил с первых минут. Правда, и Ерохин ненамного реже — четыре. У Ионова с Бакаевым — по два матча в основе. Но к этому вопросу тоже нельзя подходить линейно, поскольку у Мостового вообще всего один матч при нынешнем главном тренере, но он выглядит (по крайней мере, в моих глазах) самым реальным фланговым форвардом на Сплит.

Всего, кстати, в шести матчах Карпин использовал на поле 29 футболистов, причем аж 23 — в стартовом составе. И если сравнить будущий состав в Хорватии с первым матчем против тех же хорватов, то четыре фамилии не совпадут точно — Гильерме, Фернандес, Захарян и Кузяев (плюс вышедшие на замену Черышев и Самошников). Радует, что забивали за эти игры сразу девять человек, что говорит о вариативности атаки, — Ерохин (3), Смолов (2), Дивеев, Джикия, Бакаев, Жемалетдинов, Мостовой, Сутормин и Заболотный (по одному голу). Лишь один пропущенный мяч за шесть игр — тоже отлично, хотя всё могло быть хуже.

Итак, моя версия стартового состава в Сплите: Сафонов — Сутормин, Дивеев, Джикия, Кудряшов — Баринов, Головин, Фомин — Мостовой, Ерохин, Смолов. Из них самые большие сомнения — по Кудряшову и Ерохину. А ваша?..