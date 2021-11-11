Данни Маккели назначен главным арбитром матча Хорватия — Россия
12:46
Главным арбитром матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия назначен Данни Маккели, сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.
Ассистентами Маккели станут Хессель Стигстра и Ян де Врис, резервный арбитр — Деннис Хиглер. ВАР — Пол ван Бекель, АВАР — Клей Руперти.
Матч Хорватия — Россия состоится в воскресенье, 14 ноября в Сплите (Хорватия). Начало встречи — в 17.00 (мск). За 2 тура до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 19 очками в 8 матчах, хорваты идут на второй строчке с 17 очками в 8 играх.
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m_16
Ну вот уже и отмазки искать не надо.
11.11.2021
ФК_Кубань
Это который судил полуфинал Евро Англия - Дания и поставил левый пеналь в дополнительное время? Так он же слепой.
11.11.2021