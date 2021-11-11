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Данни Маккели назначен главным арбитром матча Хорватия — Россия

12:46
Данни Маккели. Фото Reuters
Данни Маккели. Фото Reuters
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Главным арбитром матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия назначен Данни Маккели, сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

Ассистентами Маккели станут Хессель Стигстра и Ян де Врис, резервный арбитр — Деннис Хиглер. ВАР — Пол ван Бекель, АВАР — Клей Руперти.

Матч Хорватия — Россия состоится в воскресенье, 14 ноября в Сплите (Хорватия). Начало встречи — в 17.00 (мск). За 2 тура до конца групповой стадии отбора ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H с 19 очками в 8 матчах, хорваты идут на второй строчке с 17 очками в 8 играх.

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры


  • m_16

    Ну вот уже и отмазки искать не надо.

    11.11.2021

  • ФК_Кубань

    Это который судил полуфинал Евро Англия - Дания и поставил левый пеналь в дополнительное время? Так он же слепой.

    11.11.2021