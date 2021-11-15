России грозит битва с Криштиану Роналду или с чемпионами Европы, чтобы попасть на ЧМ-2022? Ключевые расклады для стыковых матчей

Подробно разбираем текущую ситуацию.

Регламент

До конца группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе осталось два дня. В воскресенье закончились матчи в четырех из десяти групп, и уже известны победители семи из них. Сборная России не смогла напрямую попасть в Катар. Заняв второе место, наша команда отправилась в стыки.

В стыковых мини-турнирах в зоне УЕФА примут участие 12 сборных — десять со вторых мест всех групп и еще две из Лиги наций. Они определят трех оставшихся участников чемпионата мира от Старого Света.

Жеребьевка стыков состоится 26 ноября. Перед ней 12 участников разобьют на три части («пути») по четыре команды, в каждой составят пары полуфиналистов. Их победители (матч только один) выйдут в финалы. Трем выигравшим в них и достанутся путевки в Катар.

Стыковое игры пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

Перед жеребьевкой все сборные разделят на «сеяных» и «несеяных» с учетом результатов отбора. Россия уже точно окажется в числе первых и проведет первый матч дома.

При составлении рейтинга используют следующие критерии:

— число набранных очков в групповом турнире;

— разность забитых и пропущенных мячей;

— число забитых мячей;

— число побед;

— число гостевых побед;

— дисциплинарные баллы (учитываются предупреждения и удаления).

У тех, кто выступал в группах, состоявших из шести команд, не учтут результаты встреч со сборной, занявшей последнее место.

Рейтинг команд

На данный момент рейтинг выглядит так:

1. Португалия — 17 очков

2. Россия — 16

3. Швейцария (может опередить Италию в группе) — 15

4. Швеция — 15

5. Польша (чисто теоритически может опередить Англию в группе, если та крупно уступит Сан-Марино) — 14

6. Уэльс (может уступить второе место Чехии, но тогда попадет в стыки через Лигу наций) — 14

7. Шотландия — 14

8. Турция (может опередить Нидерланды в группе) — 12

9. Северная Македония — 12

10. Финляндия (может уступить второе место Украине) — 11

11. Австрия (через Лигу наций)

12. Чехия (через Лигу наций, если не обгонит Уэльс)

Потенциальный рейтинг

Одно можно сказать точно — поскольку и Россия, и Португалия точно будут «сеяными» при жеребьевке стыков, сразу же встречаться с Криштиану Роналду команде Валерия Карпина не придется. То же самое, скорее всего, касается, и Италии, если она свалится на 2-е место (она может стать «несеяной» только в случае поражения от Северной Ирландии), и Швейцарии — кто-то из них попадет в топ-6 рейтинга.

Также очень вероятна победа Польши над Венгрией (и тогда она обойдет Россию в числе «сеяных») и то, что Уэльс не обыграет Бельгию (и не обойдет нас).

Наибольшая интрига в группе G, где вторыми могут стать голландцы, турки и норвежцы, а также в группе D, где есть финны, но их могут обогнать украинцы (с нами встретиться не смогут — страны разведут). Сейчас наиболее вероятный рейтинг по итогам группового этапа выглядит так:

Италия/Швейцария — 18 очков

Польша — 17

Португалия — 17

Россия — 16

Швеция — 15

Турция — 15

Уэльс/Чехия — 14

Шотландия — 14

Северная Македония — 12

Украина — 12/Финляндия — 11

Австрия — через Лигу наций

Уэльс/Чехия — через Лигу наций

Если не последует сенсаций от Уэльса и Норвегии, то, скорее всего, список наших соперников по стыкам будет таким: Уэльс, Чехия, Шотландия, Северная Македония, Австрия, Финляндия (или пять команд без Финляндии). Можно ожидать здесь и, например, Турцию.

А вот далее, если Россия пройдет первый раунд, жеребьевка уже слепая и не зависит от набранных очков — и мы можем быть сведены с любой парой. Очевидно, что уровень соперников в топ-6 куда более внушительный. Поэтому что Португалия, что та же Италия вполне могут оказаться нашими соперниками по стыкам. И к слову, есть шанс, что они вообще сыграют в них друг с другом.