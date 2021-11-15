«Карпин взял всю вину за поражение на себя. Это вызывает уважение». Мнение Владимира Соловьева

«СЭ» пообщался с популярным телеведущим.

Сборная России в заключительном матче отборочного цикла ЧМ-2022 уступила команде Хорватии (0:1). Теперь команду Валерия Карпина ждут стыковые матчи. «СЭ» связался с известным журналистом и узнал его мнение по актуальным спортивным вопросам.

О сборной России

— Карпин взял всю вину на себя. Это вызывает уважение. Карпин знает проблемы сборной лучше, чем кто-либо другой. Об уровне нашего футбола сейчас только ленивый не говорит. Мы можем назвать 20 российских футболистов, которые играют в Европе? Есть те, кто играет, но их единицы. Вопрос, попадают ли они в основу. Неплохо идут дела только во Франции у Головина. Его не так жестко критикуют, как ребят в Италии. Вот и ответ. Тренер работает с тем, что есть.

О работе тренера в национальной команде

— Это личная трагедия любого тренера. Сначала тебя носят на руках, а потом бросают и пытаются затоптать. Я очень хорошо отношусь и к Черчесову, и к Карпину. Последнего любил как игрока. Как человек и тренер он вызывает большую симпатию. Им приходится работать с теми игроками, которые есть. Это вечная проблема — из кого выбирать. Ребята стараются, но одного старания мало.

Об эфире Ловчева и Генича

— Я видел комментарии Серафимовича (Евгения Ловчева. — Прим. «СЭ»). Он сказал мощно. Просто так он говорить не будет. Меня удивило, что Генич на вопрос Серафимовича о том, играл ли он в футбол, отвечает: «Я его двадцать лет комментирую». Помню те времена, когда чтобы стать спортивным комментатором, необходимо было быть либо талантливым артистом, либо выдающимся спортсменом. Например — Котэ Махарадзе или Николай Озеров. Эти люди могли сказать, что они не только двадцать лет комментируют, но и играли. Мое доверие к мнению Серафимовича гораздо больше. Мы знаем примеры Моуринью, который стал великим тренером, но в футбол на серьезном уровне не играл. Конечно, есть исключения. Костя, безусловно, хороший комментатор. Речь не о нем, а о подходе к профессии.

О высказываниях вице-премьера Польши

— Поляки давно тяжело болеют. Зачем мелочиться? Давайте возьмем и уничтожим всю Россию к чертовой матери! Наверное, тогда они успокоятся. Или им все равно будет мало? Это уже шизофрения, что-то из области политической психиатрии.