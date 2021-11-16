Италия на грани провала и может пропустить второй ЧМ подряд. А экс-тренер «Спартака» Якин доказал свой класс

Еще один фаворит отборочного цикла не смог получить прямую путевку в Катар.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа. Группа C

Северная Ирландия — Италия — 0:0

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Дж.Эванс, Каткарт, Флэнаган, Льюис, Дэйвис, Магеннис, Даллас, Сэвилл (К.Эванс, 72), Макканн, Уайт (Вашингтон, 72).

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон (Скамакка, 80), Ди Лоренцо, Жоржиньо (Локателли, 69), Барелла (Белотти, 64), Кьеза, Тонали (Кристанте, 46), Инсинье (Бернардески, 68), Берарди.

Предупреждения: Тонали, 9. Магеннис, 57. Пикок-Фаррелл, 83.

Судья: Ковач (Румыния).

15 ноября. Белфаст. Стадион «Уиндзор Парк».

Призраки прошлого

Разговоры на тему «Заслуживала ли Италия победы над Швейцарией» звучат немного странно. Теоретически чемпионы Европы могли выглядеть даже безнадежно, однако шанс на успех у них был такой, что лучше не придумаешь. Но случился смазанный Жоржиньо 11-метровый, и — в зависимости от исхода отборочного цикла — ему была уготована роль стать либо досадной случайностью, либо роковым промахом, который будут вспоминать немногим реже знаменитого пенальти Роберто Баджо.

Да, там был финал чемпионата мира, только сейчас на кону поездка на мундиаль, где «скуадра адзурра» не выступала уже восемь лет. Роберто Манчини, правда, призывал не думать о плохом и, говоря о задаче решить все вопросы с поездкой в Катар уже в понедельник, напоминал о запасном варианте и стыковых матчах. И в этих словах присутствовали как дань уважения сопернику, который в этом турнире не пропускал на «Уиндзор Парк», так и знание истории. Дело в том, что итальянцы никогда не побеждали в Белфасте, а 64 года назад здесь разбились мечты о поездке на ЧМ-1958.

«Вопрос в том, как мы сыграем», — заметил Манчини. Между тем, «адзурри» в последнее время несли потери, лишившись Кьеллини, Иммобиле, Пеллегрини, Верратти, Дзаньоло, Бастони, Калабрии и Бираги. Как минимум первая четверка из данного списка с большой долей вероятности оказались бы в стартовом составе, и тренерскому штабу даже пришлось дополнительно вызвать в Белфаст Дзаппакосту и Феррари.

Выбирая же из тех, кто имеется в наличии, Манчини остановился на схеме без ярко выраженного центрального нападающего. В центре легкой атакующей тройки располагался Инсинье, и с флангов его поддерживали Берарди и Кьеза. Возможно, замысел итальянцев заключался в том, чтобы взламывать низкий блок североирландской обороны за счет тонких ходов. Примерно как в случае с переводом Бареллы под включение Ди Лоренцо, однако защитник словно растерялся и не доставил вратарю серьезных проблем.

Беззубое нападение

По сути, Пикок-Фаррелл первые 45 минут провел в разминочном режиме, а единственный яркий сэйв голкипера — когда он ногой отбил удар Кьезы — не имел практического смысла из-за офсайда у форварда «Ювентуса». В остальное время гости не слишком бережно относились к своим немногочисленным шансам. И даже в ситуации, когда соперник едва ли не в первый раз позволил разбежаться, обыгравший защитника Инсинье неловко ткнул мяч в руки вратарю.

Единственное, что устраивало чемпионов Европы к перерыву — нули на табло в Люцерне, где в параллельном матче Швейцария в отсутствие своих лучших форвардов Сеферовича и Эмболо тоже не могла подобрать ключей к воротам Болгарии. Однако что-то надо было менять, и Манчини, не отказавшись от стартовой атакующей расстановки, решил выпустить Кристанте вместо Тонали.

Switzerland lead 2-0 against Bulgaria, and will qualify ahead of Italy as things stand! ??#WCQ pic.twitter.com/8WwdyZwZni — European Qualifiers (@EURO2024) November 15, 2021

Только в перерыве изменились и хозяева, словно рассудившие, что только ждать и терпеть — слишком скучно для заполнивших стадион болельщиков. А так как простора для атак у хозяев по определению было больше, скидка поддержавшего атаку Льюиса едва не стала голевой, однако Доннарумма остановил убойный удар Сэвилла. И почти параллельно с этим эпизодом Окафор вывел Швейцарию на ЧМ-2022 в режиме онлайн.

Когда Кьеза из центра штрафной не смог закрутить мяч в угол, в Люцерне счет был уже 2:0. После того, как Манчини наконец-то вспомнил про Белотти, швейцарцы забили третий, однако ВАР отменил гол Гаврановича. То есть, Италии до Катара оставался один точный удар. Но даже на это гостей не хватило, а после того, как в Люцерне все-таки состоялось третье взятие ворот, миссия «адзурри» стала невыполнимой.

Italy is going to the World Cup playoff ?



Switzerland has qualified! ?? pic.twitter.com/tAAvQrojVV — ESPN FC (@ESPNFC) November 15, 2021

Если бы Бонуччи не остановил на ленточке удар Вашингтона, это было бы настоящим унижением, только сути данный эпизод не меняет. Растерявшим летний лоск чемпионам Европы придется пробиваться в Катар через плей-офф весной будущего года, а бывший главный тренер «Спартака» Мурат Якин, приняв Швейцарию после Евро-2020, уже полноправный участник чемпионата мира.

July: Italy are crowned champions of Europe



November: Italy sent to the World Cup playoffs to qualify for the Qatar World Cup pic.twitter.com/f94RoIIBMk — B/R Football (@brfootball) November 15, 2021

Швейцария — Болгария — 4:0 (Окафор, 48. Варгас, 57. Иттен, 72. Фройлер, 90+1).

И В Н П М О 1. Швейцария 8 5 3 0 15-2 18 2. Италия 8 4 4 0 13-2 16 3. Сев. Ирландия 8 2 3 3 6-7 9 4. Болгария 8 2 2 4 6-14 8 5. Литва 8 1 0 7 4-19 3

Группа F

Шотландия — Дания — 2:0 (Сауттар, 35. Адамс, 86).

Израиль — Фареры — 3:2 (Даббур, 30, с пенальти. Вайсманн, 58. Перетц, 74 — Ватнхамар, 62. К.Ольсен, 72).

Австрия — Молдавия — 4:1 (Арнаутович, 4, 55, с пенальти. Триммель, 21. Любичич, 83 — Николаэску, 60).

И В Н П М О 1. Дания 10 9 0 1 30-3 27 2. Шотландия 10 7 2 1 17-7 23 3. Израиль 10 5 1 4 23-21 16 4. Австрия 10 5 1 4 19-17 16 5. Фареры 10 1 1 8 7-23 4 6. Молдавия 10 0 1 9 5-30 1

Группа I

Сан-Марино — Англия — 0:10 (Магуайр, 6. Фаббри, 15, в свои ворота. Кейн, 27, с пенальти, 31, 39, с пенальти, 42. Смит-Роу, 58. Мингс, 69. Эбрахам, 78. Сака, 79).

Польша — Венгрия — 1:2 (Свидерски, 61 — Шафер, 37. Гоздог, 80).

Албания — Андорра — 1:0 (Чекичи, 73, с пенальти).