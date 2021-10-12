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«Россия играла лучше и отомстила за поражение 2009 года». Что в Словении говорят о победе нашей сборной

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
12 октября, 12:30
11 октября. Марибор. Словения — Россия — 1:2. Фото Getty Images
11 октября. Марибор. Словения — Россия — 1:2. Фото Getty Images
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Гол Джикии «прибил» главного тренера словенцев.
11&nbsp;октября. Марибор. Словения&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:2. Георгий Джикия и&nbsp;Алексей Сутормин. Со Словакией и Словенией играли сборные России, не знакомые друг с другом. Теперь Карпин не назовет себя идиотом!

Победа над словенцами вывела сборную России на первое место в группе. Повезло, что в параллельном матче Словакия остановила Хорватию, сыграв вничью (2:2).

Поражение от России бурно обсуждают в Словении. Не обошлось без упоминаний матча 12-летней давности, когда наша команда провалилась в Мариборе и на ЧМ-2010 отправились словенцы.

«Россия разбила мечты словенцев о чемпионате мира», — заголовок издания Delo. Автор Горазд Нежедлы в обзоре матча также добавил: «Гости отомстили за поражение 2009 года». В медиа отметили план сборной России на игру: мощный первый тайм, два забитых мяча и удержание счета во второй половине.

11&nbsp;октября. Марибор. Словения&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:2. «Мы все — дерьмо». Как Россия побеждает Словению и идет на ЧМ-2022

«Повторить успех 12-летней давности не получилось. Тогда Словения играла под руководством того же тренера, на том же стадионе», — сожалеют репортеры Ekipa24.

Интересно, что словенцы перед матчем радовались отсутствию Артема Дзюбы: «У Валерия Карпина было много проблем. Так, например, в сборной России теперь нет Артема Дзюбы — лучшего игрока команды, когда ей руководил Станислав Черчесов. Именно Дзюба забил два мяча в предыдущей игре между Россией и Словенией».

RTV отметило пятиминутный отрезок в исполнении сборной России, когда Джикия и Дивеев сделали счет 2:0. «Словения была в шоке после первого пропущенного гола. Практически сразу Россия забила второй мяч: Смолов отдал пас пяткой, а Джикия здорово пробил через себя прямо под перекладину», — говорится в репортаже.

11&nbsp;октября. Марибор. Словения&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:2. Россия совсем рядом с ЧМ-2022. В Мариборе был лучший матч при Валерии Карпине

«Когда защитник забивает тебе «ножницами», это вдвойне неприятно, — заявил после матча главный тренер сборной Словении Матьяж Кек. — В любом случае нужно поздравить Россию с победой. Мы слишком быстро пропустили два мяча, пытались вернуться в игру, но соперник хорошо ломал темп. Для нас квалификация еще не окончена, всегда нужно играть до последнего — за рейтинг, за очки».

Несмотря на поражение, Ekipa24 хвалит игру сборной Словении: «Команда заслужила аплодисменты. Игроки показали бойцовские качества и большое желание исправить ситуацию». «Россия играла лучше, — заявил Матьяж Кек. — Мне не в чем упрекнуть своих футболистов».

Болельщик сборной Словении под ником B1az_B в комментариях обратил внимание на то, как команда Карпина играла в обороне: «У России очень организованная защита. Они практически не дали нам ничего создать, не считая нескольких полумоментов».

«Умеют же русские троллить», — написал словенский журналист Тони Груден, выставив ироничный твит сборной России, посвященный двум матчам против Словении — в 2009 году и 2021-м.

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