Товарищеский матч закончился потасовкой.

17 апреля 2002 года сборная России под руководством Олега Романцева на выезде провела товарищеский матч с командой Франции. По качеству футбола та игра не поразила воображение. Зато запомнилась другим.

Франция — Россия — 0:0

Франция: Бартез, Тюрам, Лебеф (Кристанваль, 46), Десайи (к), Лизаразу (Кандела, 79), Виейра, Пети (Богоссян, 62), Зидан, Джоркаефф (Марле, 62), Анри, Анелька (Мику, 82).

Россия: Нигматуллин, Даев, Онопко (к), Никифоров, Сенников, Карпин, Смертин, Титов, Мостовой, Измайлов, Бесчастных (Сычёв, 66).

Предупреждения: Карпин (72), Кандела (84), Никифоров (86).

«Сборная России может победить Францию и проиграть Эстонии...»

Чемпионы мира и Европы горели желанием взять реванш у россиян за эпическое поражение на «Стад де Франс» в июне 1999-го (2:3).

Впрочем, накануне новой игры Олег Романцев неохотно вспоминал тот грандиозный успех нашей сборной.

— Можно ли сказать, что победа над Францией в 1999 году стала самым большим успехом в вашей карьере тренера сборной?

— Думаю, что любой тренер, который обыграл чемпионов мира, ответил бы на этот вопрос утвердительно. Для нас тот матч был сверхважным, но и для французов его результат был далеко не безразличен. Если бы не драматичные последние минуты нашего матча с Украиной, то им пришлось бы бороться за путевку на чемпионат Европы в стыковых матчах.

— Получается, что Россия — крайне неудобный соперник для Франции? Ведь она обыграла будущих чемпионов мира в товарищеском матче в марте 1998 года, а позже, в октябре, хотя и уступила со счетом 2:3, дала им бой.

— Давайте все-таки опустимся на землю. В июне 99-го нам в какой-то момент повезло. Французы были сильнее. При любых обстоятельствах Россия не могла выиграть ни чемпионат мира, ни чемпионат Европы. А у Франции был и есть состав для достижения таких высоких целей.

Валерий Карпин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

А вот автор победного гола в ворота французов, 33-летний полузащитник «Сельты» Валерий Карпин, рассуждая о шансах России на ЧМ-2002, выглядел, как обычно, весьма амбициозным.

— Каких результатов стоит ждать от сборной России на чемпионате мира-2002?

— Ждать можно всего, чего угодно. Когда Романцев возглавил команду, которая после трех отборочных матчей чемпионата Европы не имела ни одного очка, никто не верил, что ей удастся одержать семь побед подряд и пробиться в финальный турнир. Однако мы почти сделали это. Вот и сейчас все возможно.

— Сами какое достижение посчитаете успешным?

— Выход в полуфинал. Не меньше.

— Сейчас сборной предстоит товарищеская игра с французами на их поле. Часто вспоминаете матч трехлетней давности на «Стад де Франс» и свой решающий гол в ворота чемпионов мира?

— Та победа только подтвердила: Россия способна на все что угодно. Она может выиграть у Франции, а может проиграть Эстонии.

«Виновником» ничьи стал Нигматуллин. Отскочим? Отскочили "

В преддверии матча с Зиданом и компанией «СЭ» посвятил отдельный материал Карпину, обозначив как его несомненные футбольные достоинства, так и недостатки.

«Действия Карпина редко бросаются в глаза. А результаты их при послематчевом анализе, как правило, впечатляют. Взять хотя бы работоспособность хавбека: перепахивает он «гектар», если поймает кураж, от лицевой до лицевой, не оставляя при этом огрехов. Но, к сожалению, излишне порой прямолинеен — заканчивает проходы легко читаемыми навесами, вместо того чтобы разбавлять их куда как более действенными прострелами, чрезвычайно эффективными, если соперник играет от обороны. «Парашютики» же больших хлопот защитникам не доставляют.

Коль скоро заговорили о недостатках старожила сборной, есть смысл остановиться еще на одном — Карпин временами гипертрофированно горяч. Причем отнюдь не в единоборствах, где с проявлением этого качества можно мириться, — в спорах с судьями. Редкое ошибочное, на его взгляд, решение арбитров игрок оставляет без эмоционального комментария. А в Японии, легко догадаться, за любовь к дискуссиям будут карать, и карать по законам военного времени « .

Горячность Карпина в полной мере проявилась в матче с французами. Только не в отношении рефери, а в постоянных спорах и стычках с чемпионами мира и Европы. Но обо всем по порядку.

Руслан Нигматуллин. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Лучшим в составе нашей команды в тот вечер был Нигматуллин. В первом тайме голкипер прервал опасные прострелы Анри и Зидана. После перерыва Руслан справился с непростым «выстрелом» Зидана со штрафного, вытащив мяч из нижнего угла. Затем совершил настоящий сейв, среагировав на удар головой Десайи под перекладину. На 77-й минуте наш вратарь в кошачьем прыжке почти намертво поймал мяч, пущенный из-за пределов штрафной Богосяном, а перед финальном свистком не дал переиграть себя Анри в ближнем бою.

Однажды французы все же забили, но арбитр усмотрел у Анелька положение «вне игры».

«Русские уверенно и жестко противостояли нашей сборной, превратив матч из товарищеского в официальный. Главным «виновником» ничейного результата стал Нигматуллин. Стоит отметить и незаурядную левую ногу Измайлова, и отменную работу в центре поля Смертина», — писали французские СМИ.

Мы же создали, по сути, лишь один опасный момент. Смертин в блестящем стиле перехватил пас в центре поля, мяч достался Титову, и спартаковец, продвинувшись к линии штрафной, плотно пробил по центру под перекладину — Бартез не сплоховал.

— Впереди у наших ничего не получалось, — выразил свое мнение после игры лучший футболист СССР-1972 Евгений Ловчев. — И дело не в том, что мы выставили одного нападающего. В конце концов, форварды — зависимые люди. Полузащита, как считается, сильнейшая линия в команде, была в этой встрече несостоятельна. Можно, конечно, говорить, что Измайлов сыграл чуть получше, но ни он, ни Мостовой, ни Титов до уровня самих себя не дотягивали. А Карпин вообще непонятно отчего завелся. Наверное, от злости — игра-то ему не давалась. Думаю, болельщиков у телевизоров мучил единственный вопрос: отскочим ли? Отскочили.

<br>

«Лизаразу несколько раз наступал мне на пятки. Меня первым ударили!»

Так что же натворил Карпин? Весь матч он бодался на своем фланге с маленьким Лизаразу. Когда на 70-й минуте француз сфолил, у россиянина сдали нервы. Он оттолкнул соперника, а затем не спасовал перед прибежавшим на помощь партнеру Зиданом. Стычку удалось погасить. Миротворцем выступил Мостовой, который и вызвался исполнить заработанный Карпиным штрафной. Подача оказалась неудачной, Карпин в прыжке локтем попал по лицу Вийера. И вот тут уже взбесились французы. Карпина атаковали сразу пять соперников, включая Зидана. Валерий успел оттолкнуть Тюрама, а дальше на выручку подоспел Онопко и арбитр, предварительно показавший нашему полузащитнику желтую карточку. Карпина взяли в кольцо, таким образом отбив от нападок чемпионов мира.

— Вы думаете, французы не помнят, как проиграли нам три года назад? Ничего подобного! — подчеркнул Карпин в разговоре с корреспондентом «СЭ» через день после ничьей. — Недаром накануне матча по телевизору то и дело мелькала надпись: «Мы не забыли 2:3 трехлетней давности!» И понятное дело, соперники готовы были умереть на поле, чтобы взять реванш пусть даже в товарищеской встрече.

— Откровенно говоря, на товарищескую игра вовсе не походила.

— Французы злились на нас, на себя, на судей, потому что никак не могли забить.

— А с чего начался ваш локальный конфликт с Лизаразу?

— С того, что баск (у Лизаразу баскские корни. — Прим. «СЭ») исподтишка, когда мяч был в стороне и арбитр ничего не мог видеть, несколько раз наступил мне на пятки и, не удовлетворившись этим, стал оскорблять.

— И вы решили не давать себя в обиду?

— Да я вообще никого не трогал!

— Ну ладно уж — никого. Руками-то чуть-чуть помахали.

— Я не махал, а отмахивался. Посмотрите видеозапись: меня первым ударили. А я не из тех, кто после удара по правой щеке подставляет левую.

Владимир Бесчастных поддержал своего партнера по команде:

— Не слишком ли эмоционально вел себя Карпин?

— Это нормальная реакция человека в ответ на постоянные провокации. Во всех скандальных эпизодах зачинщиками были хозяева. Не знаю, почему они задирались (может, так хотели взять реванш?), но лично я был к этому готов: давно известно, что не все французы следуют принципу честной игры.

«А может быть, Карпин и Мостовой просто неуправляемы?»

А вот чемпион Европы-1960 Валентин Бубукин действия Карпина открыто осудил:

— Мне понравилось, что наши бились от начала и до конца. Но поступок Карпина возмутил меня до глубины души. Это же надо так отличиться, чтобы тебя стали ненавидеть все, кто в этот момент смотрел футбол. Понятно, что французский защитник не дал ему остро играть, и Карпина на поле не было — он всю энергию тратил на споры с арбитром. Я думал, что Романцев заменит Карпина. Он бы этим поступком завоевал себе симпатии всех болельщиков. Все бы увидели, что он тоже возмущен поведением Карпина. И ведь французский тренер своего заменил, а наш сделал вид, что все в порядке. А может быть, Карпин и Мостовой просто неуправляемы? Тогда на чемпионате мира за подобное поведение их будут выгонять с поля. И вообще, я думаю, что Романцев зря берет в Корею «старичков». Онопко, Карпин и так далее давно уже достигли своего потолка. Надо взять костяк — Мостового, Титова, Бесчастных — и прицепить к ним молодежь — Сычева, Аршавина и других ребят. Дальше 1/8 мы все равно не пройдем, зато обкатаем новую команду и к чемпионату Европы у нас будет уже сильный коллектив. Так в 1958 году сделал Качалин, и через два года мы выиграли Кубок Европы.

Инциденты на поле имели продолжение в подтрибунном помещении. По свидетельству очевидцев, французы не смогли простить Карпину его дерзости, однако досталось не только Валерию. В тоннеле Виейра, поравнявшись с Карпиным, неожиданно ударил его в лицо. Тот, естественно, в долгу не остался. Попытка капитана Онопко разнять драчунов не увенчалась успехом, и потребовалось вмешательство французских секьюрити.

— Зидан и Виейра распустили руки. Мы хотели дать отпор, но охранники взяли нас в кольцо, в то время как французов никто и пальцем не тронул. А Зидан потом ухитрился еще раз ударить Карпина. Некрасивая история, — рассказывал «СЭ» Бесчастных.

«Не переношу Зидана, просто не воспринимаю!»

Более подробные свидетельские показания представил бывший генменеджер сборной России Александр Полинский в интервью обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову.

— В апреле 2002-го играли с французами товарищеский матч, — вспоминал Полинский. — Карпин с Лизаразу сцепились еще на поле. Побуцкались немножко — и разошлись. Но было продолжение, после которого я не переношу Зидана, просто не воспринимаю. Игра заканчивается, мы с Сашей Хаджи первыми ушли со скамейки. На «Стад де Франс» коридор, направо — хозяйская раздевалка, налево — наша. Идут команды. Внезапно слышим — крики какие-то, шум, гам...

— Что было?

— Выбегаю в коридор, а там французский администратор держит Карпина за руки и футболку. Тот вырывается. Виейра тянется, пытается Карпина ударить. А между ними — Тюрам.

Зинедин Зидан и Алексей Смертин. Фото Getty Images

— Вот картина так картина.

— Они здоровые, черные. Тюрам еще что-то орет надсадно по-французски. Бас у него могучий. До меня доходит: « Если что, Карп даже не отмахнется « . И я принимаюсь всеми русскими словами крыть Тюрама. Потом Мостовой сказал: «Тюрам-то разнимал!» А мне откуда знать, разнимал он, не разнимал...

Карпина держат цепко, Виейра вот-вот дотянется. И я администратору ка-а-к двину по руке. Он маленький, но злобный. Смотрит на меня, глаза бешеные. Точно сейчас в драку кинется. А меня во дворе учили: «Ч увствуешь, что будут бить? Врежь первым! » И я ему в челюсть, с левой!

— Результативно?

— Отпрянул. Притих. Заодно потрясенный Виейра угомонился. А сбоку приближается сотрудник безопасности. Думаю: «Дурак ты, Полинский! Теперь повяжут, заберут...»

— Не забрали?

— Мы с Карпиным и Мостовым быстренько в раздевалку нырнули. Карп качает головой: «Ну, Григорьич, вы даете...»

— А при чем здесь Зидан?

— Вот это самое любопытное. Оказывается, началось все с того, что в коридоре он нагнал Витьку Онопко и ударил сзади. В почку, кулаком. Завязалась потасовка, а сам Зидан шмыгнул в сторонку. Когда Матерацци ему гадости говорил, мне было понятно: неспроста. Зидан в футбольном мире известен как мужичок подловатый.

«Да кто такой этот Зидан? Почему он мне дерзит?»

Впрочем, впоследствии пострадавший от Зидана Онопко заявил, что конфликт был улажен в тот же вечер.

— После той игры мы поехали в бар. Нас французы пригласили. В ночной клуб. Там были Зидан и все остальные. И вот мы сели, пивка выпили, пожали друг другу руки. И все, — рассказывал Виктор Савельевич в интервью Дмитрию Сычеву и Денису Казанскому.

А Валерий Георгиевич, вспоминая тот матч, вновь покорил немалую часть любителей российского футбола, выдав тираду в интервью Нобелю Арустамяну в августе 2021 года.

— На «Стад де Франс» драка была, правильно?

— Да какая разница, драка или не драка? Дело не в этом. Что на поле — драться, толкаться, пихаться — не бывает драк на поле за редчайшим исключением. Потолкались, попихались. Какой конфликт? Кто-то кого-то задел, сказал что-то. Это не конфликт даже. Это не драка никакая. Это на поле. Эмоции на поле.

— Но это было дерзко с вашей стороны?

— Что значит «дерзко»? Это не дерзко. Это дерзко для него, а не для меня. Что значит «дерзко для меня»? Это, понимаешь, ментальность твоя: что это дерзко для меня — Зидану что-то сказать. А я считаю, что это дерзко с его стороны — мне что-то сказать. Вот, твоя ментальность такая. И это надо менять.