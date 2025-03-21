Матч Россия — Замбия начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Товарищеский матч России и Замбии начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на департамент мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.

BetBoom матч между Россией и Замбией состоится 25 марта в Москве. Начало — в 20.00 мск.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.