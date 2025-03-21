Футбол
21 марта, 12:14

Матч Россия — Замбия начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Руслан Минаев
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Товарищеский матч России и Замбии начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на департамент мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.

BetBoom матч между Россией и Замбией состоится 25 марта в Москве. Начало — в 20.00 мск.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

Сборная России по футболу
  • Berkut-7

    Почему именно это перед игрой с ЗАмбией? Какое она имеет отношение к этому?

    21.03.2025

    • Билялетдинов не считает Дзюбу лучшим нападающим России в XXI веке: «Это вкусовщина»

