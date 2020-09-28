Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время удаленной пресс-конференции объяснил выбор футболистов, вызванных для подготовки к товарищеской игре со Швецией (8 октября), а также матчам Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

— Две недели назад вновь начались публикации в СМИ по поводу возможного возвращения Акинфеева в сборную, хотя сам вратарь от этого открещивался. Но гендиректор ЦСКА Роман Бабаев не стал исключать такой вариант.

— Не знаю, по какой причине эта информация вбрасывается, — ответил Черчесов. — Как дальше будет развиваться ситуация — решать Игорю. Первый, кто узнает о чем-либо — это буду я. Если что-то изменится — мы вам сообщим.

— Как вы оценивает игру вратарей сборной?

— Гильерме провел четыре матча на ноль. Джанаев был признан лучшим игроком матча с «Краснодаром». Шунин после неудачи в Тбилиси сыграл отлично с «Ахматом», выиграл матч, можно сказать. Есть определенная тройка, и пока мы не будем делать никаких движений в этой линии. (Гоша Чернов)