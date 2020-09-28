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«Я буду первым, кто узнает о чем-либо». Черчесов — о возвращении Акинфеева в сборную

19:10
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время удаленной пресс-конференции объяснил выбор футболистов, вызванных для подготовки к товарищеской игре со Швецией (8 октября), а также матчам Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

Станислав Черчесов.«Гильерме играет на ноль, где ошибки? Может, я что-то другое смотрю?» Черчесов — о составе сборной России

— Две недели назад вновь начались публикации в СМИ по поводу возможного возвращения Акинфеева в сборную, хотя сам вратарь от этого открещивался. Но гендиректор ЦСКА Роман Бабаев не стал исключать такой вариант.

— Не знаю, по какой причине эта информация вбрасывается, — ответил Черчесов. — Как дальше будет развиваться ситуация — решать Игорю. Первый, кто узнает о чем-либо — это буду я. Если что-то изменится — мы вам сообщим.

— Как вы оценивает игру вратарей сборной?

— Гильерме провел четыре матча на ноль. Джанаев был признан лучшим игроком матча с «Краснодаром». Шунин после неудачи в Тбилиси сыграл отлично с «Ахматом», выиграл матч, можно сказать. Есть определенная тройка, и пока мы не будем делать никаких движений в этой линии. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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