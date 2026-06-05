Матч сборных России и Буркина-Фасо в Волгограде посетили более 41 тысячи болельщиков

На BetBoom товарищеском матче между сборными России и Буркина-Фасо присутствовало 41 058 болельщиков, сообщает пресс-служба РФС.

Игра прошла в пятницу, 5 июня, в Волгограде на стадионе, принимавшем матчи чемпионата мира 2018 года. Сборная России одержала победу со счетом 3:0. Голы забили Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Илья Вахания.

В следующем матче Россия 9 июня в Калининграде сыграет против Тринидада и Тобаго. 28 мая россияне также встречались с национальной командой Египта на выезде и уступили сопернику со счетом 0:1.

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