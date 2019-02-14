Такой сборную России вы еще не видели. На поле – влюбленные пары

Официальный Твиттер сборной России поздравил подписчиков с Днем святого Валентина с помощью влюбленного состава из 11 игроков национальной команды. Каждый из футболистов представлен вместе со своей второй половинкой.
– Поздравляем вас с Днем всех влюбленных! Счастья вам, любви, тепла и позитива! Мы вас очень любим! – написано в Твиттере сборной России.
Напомним, что 14 февраля отмечается День всех влюбленных или День святого Валентина.
Друзья!– Сборная России (@TeamRussia) 14 февраля 2019 г.
Поздравляем вас с Днём всех влюблённых!
Счастья вам, любви, тепла и позитива! Мы вас очень любим!
❤️❤️❤️#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/Wts9hJ5iV1
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