Такой сборную России вы еще не видели. На поле – влюбленные пары

Официальный Твиттер сборной России поздравил подписчиков с Днем святого Валентина с помощью влюбленного состава из 11 игроков национальной команды. Каждый из футболистов представлен вместе со своей второй половинкой.

– Поздравляем вас с Днем всех влюбленных! Счастья вам, любви, тепла и позитива! Мы вас очень любим! – написано в Твиттере сборной России.

Напомним, что 14 февраля отмечается День всех влюбленных или День святого Валентина.

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