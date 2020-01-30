Сборная России пожелала Смолову успехов в «Сельте»
21:42
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов перешел в «Сельту». К нему в социальных сетях обратилась сборная России.
— Федор Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды. Желаем успехов изо всех сил, — отмечено в Twitter национальной команды.
Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды ???— Сборная России (@TeamRussia) January 30, 2020
Желаем успехов изо всех сил ???#НашиПарни pic.twitter.com/USY1I38FlA
В 39 матчах за сборную России Смолов забил 14 голов.
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