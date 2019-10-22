Сборная России будет готовиться к матчам с Бельгией и Сан-Марино в Сочи
14:51
Сборная России по футболу проведет сбор перед отборочными матчами чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино в Сочи с 10 по 14 ноября, сообщили «СЭ» в пресс-службе команды.
Российская сборная будет тренироваться на стадионе им. Метревели.
Обычно команда готовится к играм в подмосковном Новогорске, но в этот раз был выбран более теплый регион.
Матч с Бельгей пройдет в Санкт-Петербурге 16 ноября. Выездная встреча с Сан-Марино состоится 19 ноября.
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