Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Сафонов хочет сыграть на Евро-2021 за молодежную и взрослую сборные России

00:19
Теги:

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о том, за какую сборную — молодежную или взрослую — хотел бы выступить на чемпионате Европы в 2021 году.

— От моего желания ничего не зависит, будет как будет, — сказал Сафонов в эфире телеканала «Матч ТВ». — Я слышал, что эти турниры не совпадают по времени, идут один за другим. В какой команде буду востребован, туда и поеду. Я буду работать и доказывать.

Сейчас нет такого, что мне надо выбрать что-то одно. Конечно же, мое желание попасть и туда, и туда.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир