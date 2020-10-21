Сафонов хочет сыграть на Евро-2021 за молодежную и взрослую сборные России

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о том, за какую сборную — молодежную или взрослую — хотел бы выступить на чемпионате Европы в 2021 году.

— От моего желания ничего не зависит, будет как будет, — сказал Сафонов в эфире телеканала «Матч ТВ». — Я слышал, что эти турниры не совпадают по времени, идут один за другим. В какой команде буду востребован, туда и поеду. Я буду работать и доказывать.

Сейчас нет такого, что мне надо выбрать что-то одно. Конечно же, мое желание попасть и туда, и туда.