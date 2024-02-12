Кержаков признался, что доверяет Дюкову в вопросе будущего РФС

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение исполкома РФС не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Не знаю нюансов и деталей переговоров. Но если РФС во главе с Александром Валерьевичем Дюковым принял такое решение, я волен ему доверять, зная его как футбольного руководителя. Это мое субъективное мнение», — сказал Кержаков «СЭ».

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. В связи с этим РФС рассматривал вариант с переходом из Европы в Азиатскую конфедерацию футбола, но отказался от него из-за отсутствия гарантий успеха перехода.