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12 февраля, 19:35

Кержаков признался, что доверяет Дюкову в вопросе будущего РФС

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение исполкома РФС не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Не знаю нюансов и деталей переговоров. Но если РФС во главе с Александром Валерьевичем Дюковым принял такое решение, я волен ему доверять, зная его как футбольного руководителя. Это мое субъективное мнение», — сказал Кержаков «СЭ».

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. В связи с этим РФС рассматривал вариант с переходом из Европы в Азиатскую конфедерацию футбола, но отказался от него из-за отсутствия гарантий успеха перехода.

Александр Кержаков
Сборная России по футболу
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