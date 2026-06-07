«Гран-при Монако» остановлен красными флагами из-за аварии Леклера

Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию на «Гран-при Монако».

Монегаск врезался в ограждение на последнем повороте трассы на 66-м круге во время возобновления гонки — в этот момент трассу покидала машина безопасности, которая появилась после аварии Ленса Стролла из «Астон Мартин», который вылетел в том же месте, что и Леклер.

Болид пилота «Феррари» перекрыл трассу — изначально дирекция гонки объявила, что спортсмены должны будут проезжать через пит-лейн, однако спустя некоторое время заезд был остановлен красными флагами из-за повреждения барьера, в который врезался Леклер. Гонка будет возобновлена после того, как на трассе будут устранены последствия аварии.

Перед инцидентом Леклер занимал третье место. Лидером гонки является Андреа Кими Антонелли из «Мерседес», на второй позиции — партнер Леклера по «Феррари» и семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар поднялся на третью строчку благодаря сходу Леклера.

Шарль Леклер выступает за «Феррари» с 2019 года, 3 июня спортсмен продлил контракт с командой до 2029 года.