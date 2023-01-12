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Сегодня, 19:50

Кафанов рассказал, что шесть вратарей вызывались в сборную России и еще четверо были кандидатами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Виталий Кафанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, сколько российских голкиперов могут получить вызов в национальную команду.

«В прошлом году вызывалось шесть вратарей. Еще четверо у нас были кандидатами на вызов в сборную», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

В прошлом году в сборную России были вызваны: Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»), Иван Ломаев («Крылья Советов») и Сергей Песьяков («Ростов»).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-kafanov-shest-vratarej-vy-zy-valis-v-sbornuyu-eshhe-chetvero-by-li-kandidatami/
Александр Селихов
Антон Шунин
Иван Ломаев
Матвей Сафонов
Михаил Кержаков
Сергей Песьяков
Футбол
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
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