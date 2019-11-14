Форма сборной, мат Гончаренко, златоуст Евсеев. Лайв Голышака и Егорова

Впервые в истории стримов «СЭ» в эфир выйдет Юрий Голышак, автор «Разговора по пятницам». Начало эфира в 14.15.

Главные темы:

— скандал с формой сборной

— мат Гончаренко и наказание за него

— фразы Вадима Евсеева и реакция на них

— «Ростов» и финансовая блокада

— матч сборной России с Бельгией

— выход в эфир Зеленова из Петербурга — его автопробег завершен

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