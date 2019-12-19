Дамьен Ле Таллек: «Для меня будет большой честью играть за сборную Россию»

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек готов выступать за сборную России. Француз, игравший в РПЛ за «Уфу», получает российское гражданство.

— Я начал процесс получения российского гражданства несколько месяцев назад, — цитируют «Известия» Ле Таллека. — Решил множество вопросов с документами и бумагами. Насколько мне известно, паспорт будет готов уже через несколько месяцев. У меня русская жена, мы купили дом в Москве, поэтому я очень часто здесь бываю. Кстати, у моего сына есть и российский паспорт, и французский.

Я люблю Россию, культуру, менталитет людей. Если главный тренер сборной позвонит мне после того, как я получу российский паспорт, то приму вызов. Для меня будет большой честью представлять Россию. Думаю, что ФИФА позволит мне поменять футбольное гражданство, ведь я играл только за молодежную и юношеские сборные Франции. Когда получу паспорт, очень надеюсь, что тренер сборной России начнет следить за моими выступлениями. Сделаю всё, чтобы он стал рассматривать меня как потенциального игрока национальной команды и не забывал обо мне. Верю, что всё получится.