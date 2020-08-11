Черчесов посвятил пост в Instagram 4-й годовщине работы со сборной России
12:53
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал публикацию у себя в Instagram в честь четвертой годовщины работы с национальной командой.
— 4 года в сборной России. Перенос Евро на 2021 год трансформировал четырехлетний цикл работы нашего тренерского штаба в сборной России в пятилетку, — написал у себя в Instagram Черчесов. — Идем дальше!
Черчесов возглавил сборную России 11 августа 2016 года, 4 года назад. Под руководством специалиста национальная команда дошла до четвертьфинала на домашнем ЧМ-2018, а также пробилась в финальный турнир чемпионата Европы-2020.
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