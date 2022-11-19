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Биография Фернанду Сантуша: работа электриком, курсы по христианству, дружба с Моуринью

Галина Глазко
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Фернанду Сантуш.
Фото Global Look Press
Фото Reuters
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
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История главного тренера сборной Португалии.

Фернанду Сантуш
Полное имя: Фернанду Мануэл Фернандеш да Кошта Сантуш
Прозвище: Инженер
Дата рождения: 10 октября 1954 (68 лет)
Должность: главный тренер сборной Португалии по футболу

Детство и юность

Фернанду Сантуш родился 10 октября 1954 года в столице Португалии Лиссабоне. С детства он любил футбол и даже попал в юношескую команду «Бенфики». Однако эта новость не впечатлила родителей будущего тренера — те хотели, чтобы сын пошел учиться. В итоге удалось достичь компромисса: Фернанду позволили играть в футбол с условием, что он получит образование. В 15 лет Сантуш поступил в политехническое училище в Лиссабоне и получил специальность инженера-электрика. Именно из-за этого его потом в футболе и прозвали инженером. Даже будучи футболистом, португалец работал и получал деньги. Например, занимал должность директора по эксплуатации отеля Palacio.

ФЕРНАНДУ САНТУШ. Фернанду Сантуш. Инженер успеха

При этом Сантуш был слишком ленивым ребенком и любил поспать, поэтому больших результатов в футболе добиться не смог.

«Однажды, когда я собирался пойти в душевую, тренер нагнал меня: «Почему ты не тренируешься?» Я ответил, что уже позанимался. «Неправда, я сидел на дереве и видел, что ты дважды прошелся по кругу. Пошел!» Меня наказали, и я целый час бегал по лестнице вверх-вниз», — рассказывал сам Сантуш в одном из своих интервью.

Фернанду Сантуш. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Спортивная карьера

В 1971 году Фернанду начать играть за молодежку «Бенфики», а в 1973-м подписал контракт с «Эшторил-Прая». За эту команду он провел 91 игру и забил два гола. Затем были год в «Маритиму» и возвращение в «Эшторил-Прая», за который Сантуш отыграл еще 64 матча. Завершил профессиональную карьеру португалец в 30-летнем возрасте.

Тренерскую деятельность Сантуш начал в «Эшториле», хотя даже не планировал заниматься этим. Он предложил боссам клуба взять на должность тренера своего крестника, который, в свою очередь, попросил Фернанду помогать ему. Уже через сезон крестный перебрался в «Сальгейруш», а Сантуш занял его место.

В дальнейшем Сантуш работал в главных португальских командах — «Порту», «Бенфике» и «Спортинге», но особая часть его тренерской деятельности связана с Грецией. Он возглавлял «АЕК», «Панатинаикос», «ПАОК» и сборную Греции. Ему удалось даже вывести национальную команду в плей-офф Евро-2012 и ЧМ-2014. В Греции его особенно полюбили и даже признали тренером десятилетия.

В 2014 году Фернанду Сантуш встал у руля сборной Португалии и не покидает свой пост до сих пор. С ним «команда избранных» впервые в истории стала чемпионом Европы в 2016-м и выиграла Лигу наций в сезоне-2018/19.

Сборная Португалии не смогла напрямую выйти на ЧМ в Катаре. Команда избранных отобралась только через стыковой турнир, обыграв в финале Северную Македонию (2:0). При этом Сантуш заверял, что если не выведет команду на мировое первенство через стыковые матчи, то подаст в отставку.

Фернанду Сантуш. Фото Reuters
Фото Reuters

Достижения в качестве тренера

«Порту»

  • Чемпион Португалии (1998/99)

  • 2-кратный обладатель Кубка Португалии (1999/00, 2000/01)

  • 2-кратный обладатель Суперкубка Португалии (1998, 1999)

  • 2-кратный серебряный призер чемпионата Португалии (1999/2000, 2000/01)

  • серебряный призер Суперкубка Португалии (2000)

«АЕК»

  • Обладатель Кубка Греции (2001/02)

  • 2-кратный серебряный призер чемпионата Греции (2001/02, 2005/06)

  • Серебряный призер Кубка Греции (2005/06)

  • Бронзовый призер чемпионата Греции (2004/05)

Луис Энрике. От предательства «Реала» до смерти дочери. Биография Луиса Энрике

«Панатинаикос»

  • Серебряный призер чемпионата Греции (2002/03)

«Спортинг»

  • Бронзовый призер чемпионата Португалии (2003/04)

«Бенфика»

  • Бронзовый призер чемпионата Португалии (2006/07)

«ПАОК»

  • 2-кратный серебряный призер чемпионата Греции (2008/09, 2009/10)

Фернанду Сантуш. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Сборная Португалии

  • Чемпион Европы (2016)

  • Бронзовый призер Кубка конфедераций (2017)

  • Победитель Лиги наций (2018/19)

Личные

  • 4 раза признавался тренером года в Греции (2002, 2005, 2009, 2010)

  • Лучший тренер десятилетия в Греции (2010)

  • Тренер года по версии IFFHS (2016)

  • Лучший тренер мира по версии Globe Socce (2016)

Личная жизнь

Португалец ведет очень закрытый и скромный образ жизни. Живет в Лиссабоне в большом доме. Много лет состоит в браке с Гильерминой Сантуш.

Известно, что Сантуш является заядлым курильщиком и очень религиозным человеком. Он даже прошел отдельный курс по христианству.

Лучшим другом Фернанду является Жозе Моуринью.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
ФК Бенфика
ФК Порту
Жозе Моуринью
Фернанду Сантуш
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