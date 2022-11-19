Биография Фернанду Сантуша: работа электриком, курсы по христианству, дружба с Моуринью
Фернанду Сантуш
Полное имя: Фернанду Мануэл Фернандеш да Кошта Сантуш
Прозвище: Инженер
Дата рождения: 10 октября 1954 (68 лет)
Должность: главный тренер сборной Португалии по футболу
Детство и юность
Фернанду Сантуш родился 10 октября 1954 года в столице Португалии Лиссабоне. С детства он любил футбол и даже попал в юношескую команду «Бенфики». Однако эта новость не впечатлила родителей будущего тренера — те хотели, чтобы сын пошел учиться. В итоге удалось достичь компромисса: Фернанду позволили играть в футбол с условием, что он получит образование. В 15 лет Сантуш поступил в политехническое училище в Лиссабоне и получил специальность инженера-электрика. Именно из-за этого его потом в футболе и прозвали инженером. Даже будучи футболистом, португалец работал и получал деньги. Например, занимал должность директора по эксплуатации отеля Palacio.
При этом Сантуш был слишком ленивым ребенком и любил поспать, поэтому больших результатов в футболе добиться не смог.
«Однажды, когда я собирался пойти в душевую, тренер нагнал меня: «Почему ты не тренируешься?» Я ответил, что уже позанимался. «Неправда, я сидел на дереве и видел, что ты дважды прошелся по кругу. Пошел!» Меня наказали, и я целый час бегал по лестнице вверх-вниз», — рассказывал сам Сантуш в одном из своих интервью.
Спортивная карьера
В 1971 году Фернанду начать играть за молодежку «Бенфики», а в 1973-м подписал контракт с «Эшторил-Прая». За эту команду он провел 91 игру и забил два гола. Затем были год в «Маритиму» и возвращение в «Эшторил-Прая», за который Сантуш отыграл еще 64 матча. Завершил профессиональную карьеру португалец в 30-летнем возрасте.
Тренерскую деятельность Сантуш начал в «Эшториле», хотя даже не планировал заниматься этим. Он предложил боссам клуба взять на должность тренера своего крестника, который, в свою очередь, попросил Фернанду помогать ему. Уже через сезон крестный перебрался в «Сальгейруш», а Сантуш занял его место.
В дальнейшем Сантуш работал в главных португальских командах — «Порту», «Бенфике» и «Спортинге», но особая часть его тренерской деятельности связана с Грецией. Он возглавлял «АЕК», «Панатинаикос», «ПАОК» и сборную Греции. Ему удалось даже вывести национальную команду в плей-офф Евро-2012 и ЧМ-2014. В Греции его особенно полюбили и даже признали тренером десятилетия.
В 2014 году Фернанду Сантуш встал у руля сборной Португалии и не покидает свой пост до сих пор. С ним «команда избранных» впервые в истории стала чемпионом Европы в 2016-м и выиграла Лигу наций в сезоне-2018/19.
Сборная Португалии не смогла напрямую выйти на ЧМ в Катаре. Команда избранных отобралась только через стыковой турнир, обыграв в финале Северную Македонию (2:0). При этом Сантуш заверял, что если не выведет команду на мировое первенство через стыковые матчи, то подаст в отставку.
Достижения в качестве тренера
«Порту»
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Чемпион Португалии (1998/99)
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2-кратный обладатель Кубка Португалии (1999/00, 2000/01)
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2-кратный обладатель Суперкубка Португалии (1998, 1999)
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2-кратный серебряный призер чемпионата Португалии (1999/2000, 2000/01)
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серебряный призер Суперкубка Португалии (2000)
«АЕК»
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Обладатель Кубка Греции (2001/02)
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2-кратный серебряный призер чемпионата Греции (2001/02, 2005/06)
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Серебряный призер Кубка Греции (2005/06)
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Бронзовый призер чемпионата Греции (2004/05)
«Панатинаикос»
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Серебряный призер чемпионата Греции (2002/03)
«Спортинг»
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Бронзовый призер чемпионата Португалии (2003/04)
«Бенфика»
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Бронзовый призер чемпионата Португалии (2006/07)
«ПАОК»
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2-кратный серебряный призер чемпионата Греции (2008/09, 2009/10)
Сборная Португалии
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Чемпион Европы (2016)
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Бронзовый призер Кубка конфедераций (2017)
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Победитель Лиги наций (2018/19)
Личные
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4 раза признавался тренером года в Греции (2002, 2005, 2009, 2010)
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Лучший тренер десятилетия в Греции (2010)
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Тренер года по версии IFFHS (2016)
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Лучший тренер мира по версии Globe Socce (2016)
Личная жизнь
Португалец ведет очень закрытый и скромный образ жизни. Живет в Лиссабоне в большом доме. Много лет состоит в браке с Гильерминой Сантуш.
Известно, что Сантуш является заядлым курильщиком и очень религиозным человеком. Он даже прошел отдельный курс по христианству.
Лучшим другом Фернанду является Жозе Моуринью.