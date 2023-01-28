Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Статьи
Таблица Календарь / результаты Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

28 января, 20:40

«В руководстве собрались серьезные люди — хотим, чтобы клуб был в РПЛ». Интервью нового тренера «Рубина»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Юрий Уткульбаев.
Фото ФК «Рубин»
Футболисты «Рубина».
Фото ФК «Рубин»
1/2
«СЭ» поговорил с Юрием Уткульбаевым.

Сегодня главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев был официально представлен в новом статусе и избавился от приставки «и.о.».

После товарищеской игры с «Крыльями Советов» (казанцы победили — 2:1) на сборе в Турции он ответил на вопросы «СЭ» — о своем назначении, общении с новым руководством клуба и задачах на оставшуюся часть сезона в Первой лиге.

«С новым руководством мы добьемся успехов»

— Юрий Анварович, вас сегодня официально представили главным тренером «Рубина». Что можете сказать о назначении?

— Это была больше формальность, ведь мы работали с начала первого сбора, и все это понимали. Были кое-какие организационные моменты. В рабочем режиме приняли эту информацию.

Ребята отметили наше назначение победой и хорошей игрой с отличным соперником, который доставил нам много сложностей.

Футболисты &laquo;Рубина&raquo;. Радикальные перемены в «Рубине»: все о новом тренере, руководстве и возможных трансферах

— Кто за что отвечает в вашем тренерском штабе?

— Помощники Нечаев и Дутов — это стандарты и взаимодействие с нападающими, много работы в поле. Уткульбаев Артур — тренер-аналитик, техническое обеспечение и информация о соперниках. Тренер вратарей Козко уже был в команде. И еще появится один старший тренер, мы его позже представим.

— Какое у вас впечатление от общения с новым руководством? Какие задачи вы обговаривали?

— Задача у клуба одна — мы все понимаем и хотим, чтобы «Рубин» был в премьер-лиге. Руководители стараются делать все, чтобы мы ни в чем не нуждались. Понятно, что это новая для них реальность. Это непросто — возглавить клуб. Думаю, мы вместе добьемся успехов. Люди серьезные собрались, поэтому надеемся, что вместе мы — сила.

Футболисты «Рубина». Фото ФК «Рубин»
Футболисты «Рубина».
ФК «Рубин»

«Общались со спортивным директором и определили болевые точки»

— По селекции у вас были к ним пожелания?

— Пока разбираемся с теми игроками, которые у нас есть. Их достаточно. Если появится хороший вариант, то, конечно, возьмем футболиста. Но пока вся головная боль — разобраться, поставить на нужные места и использовать по максимуму каждого футболиста в нашем распоряжении.

— Эдуард Сафонов был ранее представлен в качестве спортивного директора. Как оцените взаимодействие с ним?

— Мы пообщались и определили болевые точки, а также наши [трансферные] возможности. Но в большей степени он приезжал, чтобы познакомиться с ребятами, посмотреть на работу. Это вызвало большое воодушевление у игроков и пошло на пользу.

Хвича Кварацхелия и&nbsp;Олег Яровинский. «Иногда хочется, чтобы после ухода случилась катастрофа — в «Рубине» не тот случай». Интервью Яровинского

— У «Рубина» новая схема — 5-3-2. Вы довольны переходом?

— У нас достаточно квалифицированных футболистов, чтобы перестроиться на схему с тремя центральными защитниками — так буду называть. Все хотят сказать, что их пять, но у нас три центральных.

Это один из вариантов, который будет. Если увидим, что он приносит плоды, то остановимся на нем. Можем сыграть и в 4-4-2. Все зависит от состояния футболистов и травм. Но ребята быстро поняли принципы и поверили в них. Определенные результаты видны уже сейчас по играм на сборах.

— У вас на сборах уже два новичка: Ашмуратов и Рахмоналиев. Как оцените их?

— Ашурматов постарше и уже опытный защитник, хорош в единоборства один в один, поиграл в Корее. Мы берем его как зрелого мастера. Пока к нему нет претензий, ответственный парень. И он помогает Рахмоналиеву, который моложе. Но по игре так не скажешь. Он выполняет большой объем работы, теряет мало мячей. Эти два игрока — боевые единицы, они будут составлять конкуренцию.

Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Юрий Уткульбаев
9
14
Читайте также
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Британский полковник назвал две проблемы для Зеленского в случае наступления РФ
ВСУ обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке
Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре
Медведев заявил, что третья мировая война вряд ли будет на танках и истребителях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Работа в «Шиннике», звонки из РПЛ, молодые таланты, хоккей, театр. Интервью Вадима Евсеева
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости