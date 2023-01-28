«В руководстве собрались серьезные люди — хотим, чтобы клуб был в РПЛ». Интервью нового тренера «Рубина»
Сегодня главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев был официально представлен в новом статусе и избавился от приставки «и.о.».
После товарищеской игры с «Крыльями Советов» (казанцы победили — 2:1) на сборе в Турции он ответил на вопросы «СЭ» — о своем назначении, общении с новым руководством клуба и задачах на оставшуюся часть сезона в Первой лиге.
«С новым руководством мы добьемся успехов»
— Юрий Анварович, вас сегодня официально представили главным тренером «Рубина». Что можете сказать о назначении?
— Это была больше формальность, ведь мы работали с начала первого сбора, и все это понимали. Были кое-какие организационные моменты. В рабочем режиме приняли эту информацию.
Ребята отметили наше назначение победой и хорошей игрой с отличным соперником, который доставил нам много сложностей.
— Кто за что отвечает в вашем тренерском штабе?
— Помощники Нечаев и Дутов — это стандарты и взаимодействие с нападающими, много работы в поле. Уткульбаев Артур — тренер-аналитик, техническое обеспечение и информация о соперниках. Тренер вратарей Козко уже был в команде. И еще появится один старший тренер, мы его позже представим.
— Какое у вас впечатление от общения с новым руководством? Какие задачи вы обговаривали?
— Задача у клуба одна — мы все понимаем и хотим, чтобы «Рубин» был в премьер-лиге. Руководители стараются делать все, чтобы мы ни в чем не нуждались. Понятно, что это новая для них реальность. Это непросто — возглавить клуб. Думаю, мы вместе добьемся успехов. Люди серьезные собрались, поэтому надеемся, что вместе мы — сила.
«Общались со спортивным директором и определили болевые точки»
— По селекции у вас были к ним пожелания?
— Пока разбираемся с теми игроками, которые у нас есть. Их достаточно. Если появится хороший вариант, то, конечно, возьмем футболиста. Но пока вся головная боль — разобраться, поставить на нужные места и использовать по максимуму каждого футболиста в нашем распоряжении.
— Эдуард Сафонов был ранее представлен в качестве спортивного директора. Как оцените взаимодействие с ним?
— Мы пообщались и определили болевые точки, а также наши [трансферные] возможности. Но в большей степени он приезжал, чтобы познакомиться с ребятами, посмотреть на работу. Это вызвало большое воодушевление у игроков и пошло на пользу.
— У «Рубина» новая схема — 5-3-2. Вы довольны переходом?
— У нас достаточно квалифицированных футболистов, чтобы перестроиться на схему с тремя центральными защитниками — так буду называть. Все хотят сказать, что их пять, но у нас три центральных.
Это один из вариантов, который будет. Если увидим, что он приносит плоды, то остановимся на нем. Можем сыграть и в 4-4-2. Все зависит от состояния футболистов и травм. Но ребята быстро поняли принципы и поверили в них. Определенные результаты видны уже сейчас по играм на сборах.
— У вас на сборах уже два новичка: Ашмуратов и Рахмоналиев. Как оцените их?
— Ашурматов постарше и уже опытный защитник, хорош в единоборства один в один, поиграл в Корее. Мы берем его как зрелого мастера. Пока к нему нет претензий, ответственный парень. И он помогает Рахмоналиеву, который моложе. Но по игре так не скажешь. Он выполняет большой объем работы, теряет мало мячей. Эти два игрока — боевые единицы, они будут составлять конкуренцию.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Алания
|20
|11
|5
|4
|37-23
|38
|
3
|Рубин
|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
4
|Енисей
|20
|9
|7
|4
|28-21
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|20
|8
|6
|6
|22-19
|30
|
9
|Шинник
|20
|8
|4
|8
|21-21
|28
|
10
|Нефтехимик
|20
|7
|6
|7
|18-16
|27
|
11
|Динамо Мх
|20
|6
|8
|6
|15-16
|26
|
12
|Родина
|20
|5
|7
|8
|19-25
|22
|
13
|Акрон
|20
|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
|13
|15-37
|13
|5.03
|00:00
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|00:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|00:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|5.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|5.03
|00:00
|
Кубань – Рубин
|- : -
|5.03
|00:00
|
Родина – Шинник
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|18
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|18
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5