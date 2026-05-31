Арендованные Зиньковский, Волков и Мухин покинули «Сочи»

«Сочи» объявил об уходе нескольких игроков по окончании срока аренды.

Команду покинули принадлежащий «Спартаку» Антон Зиньковский, защитник Сергей Волков и полузащитник Дмитрий Васильев (оба — «Зенит»), хавбек Максим Мухин (ЦСКА), нападающие Густаво Сантос («Краснодар») и Артем Корнеев («Локомотив»).

По итогам сезона РПЛ-2025/26 «Сочи» набрал 22 очка и занял последнее место в турнирной таблице. Клуб вылетел из РПЛ и сыграет в Первой лиге.

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