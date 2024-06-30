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Президент «Урала» Иванов: «Шатов не будет играющим тренером»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Олег Шатов и Григорий Иванов.
Фото ФК «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» объяснил, почему решил доверить пост главного тренера команды Евгению Аверьянову.

— Турнир в ФНЛ, как правило, выигрывают матерые волки. Почему решили доверить пост главного тренера Евгению Аверьянову?

— Евгений Геннадьевич давно в нашем клубе, поработал со многими большими тренерами, набрался серьезного опыта. Думаю, что даже раньше надо было доверить ему этот пост. Но получилось так, как получилось. Считаю его молодым, амбициозным, знающим специалистом. Мы все на него рассчитываем.

— Олег Шатов может по ходу сезона переквалифицироваться из тренера в играющего тренера?

— Нет, скорее всего, не сможет.

— Здоровье не позволит?

— Дело не в здоровье. Олег сделал свой выбор, решил пойти по тренерскому направлению. Работает с большим желанием. Мы предоставили ему такую возможность. Шатов состоялся как футболист. Думаю, и в новой роли себя здорово проявит. Перспективы у него есть.

В минувшем сезоне «Урал» финишировал на 14-м месте в РПЛ. Команда проиграла «Акрону» (0:2, 2:1) в стыковых матчах и вылетела в первую лигу.

11 июня «Урал» объявил о назначении Аверьянова на должность главного тренера. 45-летний специалист сменил на этом посту Виктора Гончаренко, который покинул команду в конце мая.

Алексей Каштанов. «Говорю Каштанову: «Я, может, тоже на Луну хочу улететь». Президент «Урала» — о Шатове-тренере, Бикфалви, Гончаренко, РПЛ

Футбол
РПЛ
ФК Урал
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Президент «Урала» Иванов: «По-прежнему считаю Гончаренко большим тренером»

Голкипер Сугробов покинул «СКА-Хабаровск»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 2 : 0
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 2 : 1
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 2 : 0
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 2 : 1
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 1 : 2
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
 2 : 0
25.05 13:00
Ленинградец – Торпедо
 2 : 3
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 17
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 9
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 8
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 7
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 20 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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