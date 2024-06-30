Президент «Урала» Иванов: «По-прежнему считаю Гончаренко большим тренером»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал о том, как живет команда после вылета из РПЛ.

— Как вы пережили вылет из РПЛ?

— Я еще это и не пережил...

— Задача на сезон очевидна?

— Конечно. Вернуться в премьер-лигу.

— Напрямую или стыки тоже рассматриваете?

— Задача — вновь оказаться в РПЛ. А как мы ее решим — это уже, что называется, наше дело, наш вопрос.

— Сильно ли теперь сократится бюджет клуба?

— Конечно, сократится. Ну а как? Мы сами виноваты. Тут больше не на кого пенять. Надо спрашивать с себя. На сколько процентов уменьшится бюджет? Не готов озвучивать цифры.

— С Гончаренко после вылета команды в ФНЛ не общались?

— Почему? Общались. Остались в нормальных отношениях. Продолжаю считать Виктора Михалыча большим тренером. Но вот что-то у него не сложилось. Верил в него до последнего... Думал, он справится. Осознает ли он и свою ответственность за случившееся? Это у него лучше спросить. Но раз не выполнил задачу, конечно, ответственность лежит и на нем. Думаю, Гончаренко чувствует и свою вину.

«Урал» по итогам минувшего сезона вылетел из РПЛ в Мелбет-Первую лигу, уступив «Акрону» по сумме двух стыковых матчей (2:3). Виктор Гончаренко в мае покинул пост главного тренера екатеринбургской команды.