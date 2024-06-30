Голкипер Сугробов покинул «СКА-Хабаровск»

Голкипер Владимир Сугробов покинул «СКА-Хабаровск», сообщает пресс-служба команды. У игрока истек срок соглашения.

«Спасибо за яркие матчи, искренние эмоции, профессионализм и любовь к клубу, капитан! Будем скучать», — говорится в сообщении.

Футболист пять раз был выбран лучшим игроком месяца. По итогам сезона-2021/22 он получил главную индивидуальную награду клуба.

Ранее вратарь также играл за «Сокол», «Арарат», «Анжи», «Балтику», «Тамбов» и «Пюник».