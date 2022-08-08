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Сегодня, 20:19

Слуцкиий назвал причины проблем «Рубина» в первой лиге

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью в гостевом матче против «Нефтехимика» (2:2) в 4-м туре первой лиги. Казанцы повели после гола в начале встречи, но во второй половине остались вдесятером и дважды не удержали перевес в счете.

— Был кусок игры — вторая половина первого тайма и начало второго тайма — когда глубоко сели и многое позволяли сопернику, — сказал Слуцкий на пресс-конференции после матча. — Но положительно отреагировали на удаление и забили гол, создавали моменты, попали в штангу. Реакция на удаление и то, как провели концовку, мне очень понравилась. Но надо стабильнее играть по ходу всей игры.

— Команда на 9-м месте, три матча без побед. Что не так?

— Пока не можем реализовать наработанное в тренировках. Мы близки к тому, чтобы поймать свою игру, но потребовалось больше времени, чем мы предполагали.

— Есть ли вопросы по судейству?

— Не хочу комментировать.

Россия. ФНЛ. 4-й тур
08 авг, 18:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
2:2
Рубин

«Рубин» набрал 5 очков и идет на 9-м месте. «Нефтехимик» также имеет 5 очков, но уступает казанцам по дополнительным показателям (10-е место).

Футбол
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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