Слуцкиий назвал причины проблем «Рубина» в первой лиге

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью в гостевом матче против «Нефтехимика» (2:2) в 4-м туре первой лиги. Казанцы повели после гола в начале встречи, но во второй половине остались вдесятером и дважды не удержали перевес в счете.

— Был кусок игры — вторая половина первого тайма и начало второго тайма — когда глубоко сели и многое позволяли сопернику, — сказал Слуцкий на пресс-конференции после матча. — Но положительно отреагировали на удаление и забили гол, создавали моменты, попали в штангу. Реакция на удаление и то, как провели концовку, мне очень понравилась. Но надо стабильнее играть по ходу всей игры.

— Команда на 9-м месте, три матча без побед. Что не так?

— Пока не можем реализовать наработанное в тренировках. Мы близки к тому, чтобы поймать свою игру, но потребовалось больше времени, чем мы предполагали.

— Есть ли вопросы по судейству?

— Не хочу комментировать.

«Рубин» набрал 5 очков и идет на 9-м месте. «Нефтехимик» также имеет 5 очков, но уступает казанцам по дополнительным показателям (10-е место).