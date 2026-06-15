«Торпедо» объявило об уходе вратаря Волкова

«Торпедо» объявило об уходе вратаря Михаила Волкова.

Между автозаводцами и 23-летним голкипером истек срок контракта.

Волков выступал за черно-белых с июня 2023 года. За это время на его счету 12 матчей во всех турнирах, 5 из которых он отыграл на ноль и пропустил 15 мячей.

Ранее футболист выступал в системах «Спартака» и «Зенита».

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